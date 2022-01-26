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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

للسيدات.. مصممة أزياء تكشف عن ملابس لا غنى عنها في الشتاء

مريم حسني، مصممة
مريم حسني، مصممة الأزياء

قدمت مريم حسني، مصممة الأزياء، عدة نصائح للسيدات فيما يخص ارتداء الملابس الشتوية، قائلة "لازم يكون عندنا جواكت ثقيلة لمواجهة حالة الطقس السيئ في فصل الشتاء".

وأضافت “حسني”، خلال حوارها ببرنامج "ست الستات" المذاع على قناة "صدى البلد"، "اللبس الواسع هو الموضة والمنتشر الفترة الحالية"، معلقة "اللبس الواسع مناسب لكل السيدات والفتيات".

وأكدت مصممة الأزياء، أنه من "الممكن استخدام الأحزمة والإكسسوارات لتغيير شكل الملابس".

وتابعت "الجواكت القصيرة سواء البامب أو الجينز موضة ومنتشرة الفترة دي.. وممكن نلبسه في أي وقت".
 

مريم حسني مصممة الأزياء الملابس الشتوية فصل الشتاء حالة الطقس اخبار التوك شو

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