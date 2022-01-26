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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

صديقي العزيز ورفيق رحلة الحج.. مهيب عبد الهادي ينعى ياسر رزق

ياسر رزق
ياسر رزق

نعى الإعلامي مهيب عبد الهادي، الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة وتحرير الأخبار السابق، الذي توفي صباح اليوم بعد رحلة عطاء طويلة قضاها في العمل الصحفي والإعلامي.

وكتب مهيب عبد الهادي في تويتة له عبر حسابه الشخصي “تويتر”: “البقاء لله في وفاة صديقي العزيز ورفيق رحلة الحج الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق. ربنا يرحمك ويغفر ليك ويصبر الأهل. في الجنة ان شاء الله يا حبيبي”.

المؤسسات الدينية تنعى الكاتب الصحفي ياسر رزق: فقدنا قيمة وقامة صحفية وإنسانية كبيرة .. كان مثالا للإعلامي الحق.. وفقدنا واحدا من أهم الكتاب الصحفيين وقلما وطنيا دافع عن الحق

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وكان كتاب "سنوات الخماسين" آخر ما صدر للكاتب الراحل، يتناول فيه الفترة منذ أحداث يناير 2011 يناير وحتى يونيو 2013 ويعد الكتاب جزءا أول من ثلاثية عن "الجمهورية الثانية".

وقدم الكاتب الصحفى ياسر رزق إهداء فى أول أوراق الكتاب إلى الشعب المصرى، وقال: إلى شعب عظيم لا يرضخ لظلم، ولا ينحنى لعاصفة، ولا يركع إلا لرب العباد.

كما وجه رزق الإهداء إلى الأجيال وقال: إلى أجيال آتية هذه ملامح من قصة آبائكم فى زمن عصيب، ولمحات من حكاية وطنكم فى حقبة فاصلة، عساها تنير لكم طريقاً، وتُعبد دربا، وأنتم تشيدون مجداً جديداً، معطراً بعظمة تاريخ.

ويقول رزق فى مقدمة الكتاب، " قبل أن أبدأ "هذه ليست محاولة لكتابة تاريخ، إنما محاولة لقراءة حاضر، علنا نهتدى بها عند مفارق طرق قد تقابلنا فى المستقبل. فلا يمكنك أن تؤرخ لأحداث ماض قريب، بينما هى تنبض وتتحرك وتتفاعل، أو هى مازالت تدمى وتوجع وتؤثر. لكن يمكنك أن ترصد مجريات أمور تثرى، بعدما تنقضى مسبباتها وتفتش عن جذورها. ليس هذا أوان التاريخ لما جرى فى مصر فى العقد الثانى من الألفية الجديدة، الذى اعتبره. وهذا رأيى ـ أكثر الحقبات صعوبة وتقلبات، وأشدها جزراً ومدا فى تاريخ مصر الحديث والمعاصر. ربما يحين الأوان عندما تكتمل كل مكونات "البازل" المصرى فى ذلك المنعطف غير المسبوق أمام من يتصدى لمسئولية التاريخ.

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