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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غدا.. طرح فيلم Nightmare Alley في دور العرض المصرية

صدى البلد

"برادلي كوبر بهلوان محترف مع ماض غامض، يخاطر بسحره لتعزيز حياته المهنية، فهل سينقلب سحره عليه؟".. هذا ما ستكشف عنه أحداث فيلم الإثارة النفسية Nightmare Alley المقرر طرحه في دور العرض المصرية غدا. 

تدور أحداث الفيلم في بداية الأربعينيات من القرن الماضي حول البهلوان ستان (برادلي كوبر) الخطير الذي يستغل موهبته في التلاعب بكلمات سحرية كان قد تعلمها على يد إحدى العرافات في الخداع، لكن حياته تنقلب رأساً على عقب عندما يقابل ريتر (كيت بلانشيت) الطبيبة النفسية التي يتضح أنها أشد خطورة وتعقيداً منه.

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فيلم الإثارة النفسية Nightmare Alley من إخراج جيليرمو ديل تورو الفائز بالأوسكار عن فيلمه The Shape of Water (2017)، والذي شارك في التأليف مع كيم مورجان، والفيلم هو النسخة الثانية المقتبسة عن رواية تحمل نفس الإسم للأمريكي ويليام ليندسي جريشام، بعد النسخة الأولى التي عُرضت عام 1947. والفيلم بطولة برادلي كوبر،كيت بلانشيت الفائزة بجائزتي أوسكار، كأفضل ممثلة عن دورها في فيلم Blue Jasmin وأفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم The Aviator، توني كوليت، ويليم دافو، ريتشارد جينكينز، روني مارا، رون بيرلمان، وماري ستينبورجين.

ينطلق الفيلم في دور العرض المصرية من خلال شركة AFD برجاء مراجعة مواعيد الحفلات مع دور العرض.

منى زكى Nightmare Alley الإثارة النفسية دور العرض المصرية أوسكار الأوسكار

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