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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عبد الحكم: السيسي أكد تضامن مصر حكومة وشعبا مع الإمارات ..فيديو

الرئيس السيسي مع
الرئيس السيسي مع ولي عهد أبو ظبي

قال السفير محمد عبد الحكم، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن علاقات مصر مع الإمارات مميزة للغاية، مؤكدا أن هناك عددا من اللقاءات تم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبين الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي منذ 2014 حتى الآن.

 

وأضاف محمد عبد  الحكم، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن الرئيس السيسي أكد تضامن مصر حكومة وشعبا مع الإمارات تجاه الأحداث الإرهابية، التي قام بها الحوثيون ضد الإمارات.

 

وتابع محمد عبد الحكم،  أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد أن أمن الخليج جزء من الأمن المصري، مؤكدا أن مصر لن تسمح من قريب أو بعيد بالمساس بأمن الخليج.

 

وأشار  مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن العالم كله يرى عودة مصر لتبؤ مكانتها وقيادتها للمنطقة والثقل الاستراتيجي الذي تلعبه مصر والعالم كله يرى عمليات التنمية والنهضة في مختلف المجالات.

 

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