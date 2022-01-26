الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة دولة الإمارات.. صور

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان الرئيس السيسي قد التقي اليوم في قصر الوطن بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وشارك الرئيس السيسي في جلسة مباحثات رباعية في قصر الوطن بأبوظبي، مع أشقائه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، وجلالة الملك حمد بن عيسى ملك مملكة البحرين، وسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات أمير إمارة دبي،

وشهدت الجلسة التباحث بشأن تطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الأشقاء لدفع آليات العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة.

وأكد الرئيس خلال لقائه مع سمو الشيخ محمد بن زايد ، أن زيارته الحالية للإمارات تأتي استمراراً لمسيرة العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تربط البلدين وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد، مجدداً سيادته في هذا الإطار الإعراب عن تضامن مصر حكومة وشعباً مع دولة الإمارات الشقيقة جراء الحادث الإرهابي الأخير الذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين، ومؤكداً إدانة مصر لأي عمل إرهابي تقترفه ميليشيا الحوثي لاستهداف أمن واستقرار وسلامة دولة الإمارات الشقيقة ومواطنيها، ودعم مصر لكل ما تتخذه الإمارات من إجراءات للتعامل مع أي عمل إرهابي يستهدفها وذلك في إطار موقف مصر الراسخ من دعم أمن دولة الإمارات العربية المتحدة واستقرارها والارتباط الوثيق بين الأمن القومي المصري وأمن الإمارات الشقيقة.

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