تفاصيل محاكمة المتهم بخطف وهتك عرض 5 طالبات بالمعادي

بشعر منكوش، علامة الخوف والوهن تظهر عليه، “عبد الحميد م”، عامل أسانسير المتهم بخطف ٥ طالبات وهتك عرضهن داخل مدرسة في المعادي.

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هنا في محكمة جنايات القاهرة، دقت عقارب الساعة الواحدة من ظهر أمس الأربعاء داخل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس وصل خلالها المتهم عبد الحميد م، عامل أسانسير المتهم بخطف ٥ طالبات وهتك عرضهن داخل مدرسة في المعادي.



استغرقت الجلسة داخل غرفة المداولة ٢٠ دقيقة فقط، وبعدها أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة المتهم عبد الحميد م. عامل أسانسير بخطف ٥ طالبات وهتك عرضهن داخل مدرسة في المعادي لجلسة ٢٦ فبراير لسماع شهود الإثبات.