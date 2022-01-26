من منزله.. ميدو يحتفل بفوز المنتخب أمام كوت ديفوار.. فيديو

نشر أحمد حسام ميدو فيديو من داخل منزله، أثناء الاحتفال بفوز منتخب مصر علي منتخب كوت ديفوار في مباراة اليوم لـ بطولة كأس أمم أفريقيا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وظهر ميدو بصحبة بعض الأصدقاء، وهم يهتفون باسم اللاعب محمد صلاح، وعلق ميدو علي الفيديو كاتبًا: “مبروووووك”.

وأكد الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني أن إصابة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق عبارة عن شد في العضلة الخلفية، أما اصابة حمدي فتحي عبارة عن شد في العضلة الضامة، وسوف يخضع كلاهما غدا لعمل آشعة لتحديد برنامج كل منهما.

تأهل منتخب مصر الأول لكرة القدم لربع نهائي كأس أمم إفريقيا بعد الفوز على كوت ديفوار بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح ليضرب موعدًا مع المغرب في الدور المقبل.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي من مباراة مصر وكوت ديفوار بالتعادل السلبي ليحتكم المنتخبان لركلات الترجيح.

منتخب المغرب تأهل لدور الثمانية بالأمس إثر تغلبه على مالاوي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات ثمن النهائي.

وتقام مباراة مصر والمغرب يوم الأحد المقبل على أرضية ملعب أحمدو أهيدجو بياوندي في الكاميرون التي تنظم البطولة حتى يوم 6 فبراير 2022 فى تمام الساعة السادسة بتوقيت مصر .

يذكر أن المتأهل من مواجهة مصر ضد المغرب في دور الـ8 سيلاقي الفائز من مباراة الكاميرون وجامبيا في نصف نهائي الأمم الإفريقية.

توج محمد النني لاعب المنتخب الوطني بأفضل لاعب في مباراة مصر كوت ديفوار في اللقاء الذي جمع بينهما منذ قليل .

تأهل منتخب مصر إلى الدور ربع النهائي لـ كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح، في اللقاء المقام على ملعب جابوما ضمن منافسات دور ال 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون.