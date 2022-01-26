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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة مصر والمغرب فى ربع نهائي كأس الأمم الافريقية

مصر والمغرب
مصر والمغرب

تأهل منتخب مصر الأول لكرة القدم  لربع نهائي كأس أمم إفريقيا بعد الفوز على كوت ديفوار بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح ليضرب موعدًا مع المغرب في الدور المقبل.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي من مباراة مصر وكوت ديفوار بالتعادل السلبي ليحتكم المنتخبان لركلات الترجيح.

منتخب المغرب تأهل لدور الثمانية بالأمس إثر تغلبه على مالاوي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات ثمن النهائي.

وتقام مباراة مصر والمغرب يوم الأحد المقبل على أرضية ملعب أحمدو أهيدجو بياوندي في الكاميرون التي تنظم البطولة حتى يوم 6 فبراير 2022 فى تمام الساعة السادسة بتوقيت مصر .

يذكر أن المتأهل من مواجهة مصر ضد المغرب في دور الـ8 سيلاقي الفائز من مباراة الكاميرون وجامبيا في نصف نهائي الأمم الإفريقية.

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