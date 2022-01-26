إبراهيم فايق قبل مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار: توتر مش طبيعي والله

علق الإعلامي إبراهيم فايق، علي مباراة منتخب مصر قبل المواجهة أمام كوت ديفوار في بطولة كأس أمم أفريقيا، في المباراة التي مقرر تجمعهما اليوم.

وكتب إبراهيم فايق عبر حسابه الشخصي “تويتر”: “توتر مش طبيعي والله".

وأعلن كارلوس كيروش المدير الفني لـ منتخب مصر تشكيل الفراعنة لمواجهة كوت ديفوار بدور الـ 16 من كأس الأمم الأفريقية .



وجاء تشكيل منتخب مصر كالأتى :



حراسة المرمى : محمد الشناوي



خط الدفاع : عمر كمال ومحمد عبدالمنعم وأحمد حجازي وأحمد أبو الفتوح .



خط الوسط : حمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد النني .



خط الهجوم : عمر مرموش ومحمد صلاح ومصطفى محمد .



وأكد كيروش ثقته الكاملة في قدرات لاعبيه خلال جلسة مطولة معهم اليوم في تحقيق الفوز خلال مباراة اليوم أمام كوت ديفوار ، مشيرا إلى أن اللقاء يتطلب المزيد من الجهد والتركيز الكامل من أجل الفوز بالمباراة والسير بخطى ثابتة نحو الأدوار المقبلة .



وحرص كيروش على عقد جلسة بالفيديو مع اللاعبين لمشاهدة عدد من مباريات منتخب كوت ديفوار والوقوف على نقاط القوة والضعف من أجل تحقيق الفوز .



وتعهد اللاعبون أمام المدير الفني ببذل أقصى جهد ممكن خلال مواجهة كوت ديفوار اليوم من أجل الفوز والسير بخطى ثابتة نحو الأدوار المقبلة وإسعاد المصريين .