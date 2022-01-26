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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجيب ساويرس يشيد بأداء أبوجبل في مباراة مصر وكوت ديفوار.. شاهد

محمد أبو جبل
محمد أبو جبل

أشاد رجل الأعمال نجيب ساويرس، بأداء حارس مرمي منتب مصر البديل محمد أبو جبل، في مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار، ببطولة كأس أمم أفريقيا.

وكتب نجيب ساويرس في تويتة له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “يا جبل يا ابو جبل”.

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وتعرض محمد الشناوي حارس مرمي منتخب مصر لإصابه قوية بعد تدخل قوي مع مهاجم كوت ديفوار ومحمد عبدالمنعم مدافع الفراعنة فى الدقيقة 86 .

ودفع كيروش بـ محمد أبوجيل بدلا من محمد الشناوي فى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة .

وظهر محمد الشناوي وهو يخرج من أرض الملعب ومسك بيده ، قدمه اليمني من الخلف وهو يسير على قدميه.

وصرح على محمد على المعلق على المباراة ، بأن إصابة محمد الشناوي عبارة عن شد فى العضلة الخلفية.

وتعرض محمد شريف مهاجم منتخب مصر، بعد نزوله بدلا من مصطفي محمد لإصابة دامية بعد التحامه مع مدافع منتخب كوت ديفوار، في اللقاء المقام على ملعب جابوما ضمن منافسات دور ال 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون.

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