فى حالة الطوارئ.. المرور تخصص رقم للإغاثة على الطرق

خصص قطاع المرور والحماية المدنية بوزارة الداخلية رقم (0121110000) للإغاثة على الطرق السريعة، والدفع بسيارات حديثة مجهزة بأطقم مدربة لها القدرة على التعامل مع الأعطال والحوادث والمواقف الحرجة.

وذلك تحقيقاً للسلامة على الطرق من خلال العمل على انحصار أسباب الحوادث المرورية وتكثيف الخدمات الميدانية بالمناطق الأكثر احتمالا لوقوع الحوادث حفاظاً على أرواح المواطنين وممتلكاتهم .

ومن ناحية أخرى تم تجهيز ونشر سيارات متنقلة لتركيب الملصق الإلكتروني للمواطنين بالطرق، مع مواصلة حملات ضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وذلك في إطار السعي لاعتماد كافة الإجراءات التي من شأنها استكمال المنظومة الإلكترونية وتفعيل كافة عناصرها.