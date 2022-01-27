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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تحت سن العشرين.. فنون جميلة حلوان تطلق دورات تدريبية بالرسم

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، عن إقامة دورات تنمية المواهب "تحت عشرين عاما"، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي رئيس الجامعة، والدكتور عمرو سامي عميد الكلية، و الدكتورة أمنية يحيي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتقام الدورات في الرسم والعمارة مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية وفي مقدمتها ارتداء الكمامات.

و تشمل الدورة الأولي من الدورات التدريبية تحت العشرين  "الرسم " : تعليم الفنون، وأساسيات الرسم ونبذة عن البورترية، ملامح الوجه، النسب التشريحية للجسم، وكذلك التكوين وبناء اللوحة والظل والنور، والتفكير الإبداعي، واستخدام الذاكرة البصرية، ومبادئ التصميم والتكوين الزخرفى، كما تشمل مقدمة عن تاريخ الفن والثقافة الفنية .


ومدة الدورة أربع أسابيع 8 محاضرات والمحاضرة 3 ساعات، وأيام الدراسة الجمعة والاثنين من الرابعة مساء حتي السابعة مساء 

الدورات التدريبية جامعة حلوان دورات تدريبية رئيس الجامعة فنون جميلة حلوان تنمية المواهب كلية الفنون الجميلة

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