مدرب مالاوي: المغرب أفضل منتخبات البطولة.. وكيروش مدرب كبير

يرى ماريو مارينيكا، المدير الفني لمنتخب مالاوي، أن منتخب المغرب هو أفضل المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تحتضنها الكاميرون في الوقت الحالي.

وأضاف مارينيكا في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا المذاع على قناة المحور، أن منتخب المغرب يمتلك العديد من اللاعبين أصحاب الخبرات، وهو ما يصعب من مباراة مصر القادمة.

وأوضح المدير الفني لمنتخب مالاوي، أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب، مدرب كيبر ويستطيع إدارة المباراة بشكل جيد وتخطي عقبة المغرب.

وأوضح مارينيكا، أن منتخب مصر يمتلك العديد من اللاعبين أصحاب الخبرات، مشددًا على أن المباراة لن تكون سهلة على المنتخبين.

ونجح منتخب مصر في التأهل إلى دور الثمانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد الفوز على منتخب كوت ديفوار في دور الـ 16.

ويلتقي أحفاد الفراعنة أمام منتخب المغرب يوم الأحد المقبل، في إطار منافسات دور الثمانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية.