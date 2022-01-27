بسبب الأحوال الجوية.. غرق سفينة لبنانية قرب سواحل اليونان

قال موقع "ماريتايم" المتخصص في تتبع السفن، إن سفينة مملوكة لشركة لبنانية باسم "منساروز" تعرضت للغرق شمال غرب جزيرة كريت اليونانية، بعد انشطرت لنصفين جراء الأحوال الجوية.

وأضاف الموقع إن جميع أفراد طاقم السفينة بعد هروع وحدات الإنقاذ اليونانية نحوها، مشيرًا إلى أن السفينة ادرت ميناء الإسكندرونة في تركيا وكانت متجهة إلى ليبيا محملة بالحديد، وبسبب الرياح السريعة جدا التي هبت في المنطقة انشطرت إلى نصفين.

وتعرضت السفينة لأضرار بالغة وانقسمت إلى قسمين، بسبب الوزن الزائد الذي كانت تحمله السفينة، حيث تعد تلك السفينة الثانية من نوعها التي تغرق خلال الموسم الشتوي الحالي.

وتعرضت في ديسمبر الماضي السفينة سي كوين، إلى الغرق ولقى 3 مصرعهم من جنسيات مختلفة، بعد حالة الطقس السيئ الذي شهده البحر المتوسط.

