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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة مرور الطرق الصحراوية والطريق الدائري

الوحدات المرورية
الوحدات المرورية على الطرق

ينشر موقع صدى البلد نشرة مرور الطرق الصحراوية والمحاور الرئيسية والطريق الدائري، الصباحية، اليوم الخميس.

ويشهد الطريق الدائري استقرارا تاما في حركة مرور السيارات أعلى مناطق كورنيش النيل ودار السلام و التقاطع مع طريق الأوتوستراد، حتى مناطق القطامية و القاهرة الجديدة.

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كما تستقر حركة مرور السيارات على الطريق الدائري بمنطقة مدينة السلام والمرج حتى التقاطع مع طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي، ثم مناطق مسطرد والقومية وصولا إلى مناطق المعتمدية وصفط اللبن.

أيضا تستقر الحالة المرورية على الطريق الدائري بمنطقة المنيب و الكونيسة في الجيزة، و محور المريوطية، ومناطق صحاري الأهرام وأكتوبر.

وتشهد المحاور الرئيسية استقرارا تاما في حركة مرور السيارات، حيث تستقر حركة مرور السيارات على محوري الضبعة وروض الفرج، والطريق الساحلي الدولي، وطريق شبرا بنها الحر، وطريقي الدائري الإقليمي والدائري الأوسطي.

وعن حالة مرور الطرق الصحراوية، تستقر حالة مرور السيارات على طريقي القاهرة - الإسكندرية الصحراوي والزراعي، وطريق العلمين الصحراوي، والطريق الساحلي الدولي، وطريق الفيوم الصحراوي، وطريق أسيوط الغربي، وطريق الكريمات الصحراوي الشرقي.

وتستقر حركة مرور السيارات على طريق القطامية - العين السخنة، وطريق الزعفرانة - رأس غارب - الغردقة، وطريق قنا - سفاجا، وطريق السويس الصحراوي، وطريق الإسماعيلية الصحراوي، وطريق القصير - مرسى علم، وطرق محافظة جنوب سيناء.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

كما تم التنسيق مع إدارات مرور الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أول بأول عن حالة الطرق.

نصائح القيادة الآمنة على الطرق والمحاور الرئيسية

١- مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الآمن.
٢- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا .
٣- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك .
٤- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة .
٥- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة .
٦- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث .
٧- زيادة الانتباه في أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.
٨- عند وجود اعطال او لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بارقام الإغاثة المرورية 01221110000.
9. عدم تخطي السيارة التي أمامك داخل الشبورة المائية أو الترابية.
10. تجنب الثقة الزائدة في القيادة، وتخطي السرعات المقررة قانونيا.

وتهيب الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

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