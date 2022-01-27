رئيس شباب النواب يشيد بأداء منتخب مصر  بعد الفوز على كوت ديفوار

كلنا معكم..

هنأ الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، بمجلس النواب، منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بعد تأهله إلى دور الـ 8 في بطولة الأمم الافريقية المقامة في الكاميرون وذلك بعد تحقيق الفوز علي منتخب كوت ديفوار .

وأشاد رئيس لجنة الشباب في تصريحات صحفية اليوم بروح اللاعبين وقدرتهم على فرض شخصيتهم خلال المباراة وتفوقهم الكبير علي منتخب كوت ديفوار خلال أوقات كبيرة بالمباراة متمنيا التوفيق للفراعنة في باقي مشوار التصفيات .

وقال رئيس لجنة الشباب : باسمي وأسم اعضاء لجنة الشباب أهنئ رجال منتخب مصر لكرة القدم على التأهل لدور الثمانية ببطولة أمم أفريقيا عقب التغلب على المنتخب الإيفواري،متمنيا لهم التوفيق ومزيد من التطور في الأداء خلال المباريات المقبلة من عمر البطولة لإسعاد الجماهير ، وإضافة إنجاز جديد للرياضة المصرية".

ووجه رئيس لجنة الشباب رسالة دعم للمنتخب المصري مطالبا الجماهير المصرية بالالتفاف حول المنتخب للفوز بالبطولة ، قائلا :" كل الدعم لمنتخبنا الوطني يجب ان نتوحد خلفه ونشد من أزره حتي نراه علي منصة التتويج والفوز بالبطولة الافريقية "، متمنيا للمنتخب التوفيق فى مباراته المقبلةأما المنتخب المغربي الشقيق من أجل الوصول الي مباراة الدور قبل النهائي.