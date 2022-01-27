أخبار الرياضة.. موعد مباراة مصر والمغرب في أمم أفريقيا.. جمال علام: هناك العديد من الشائعات أثيرت حول المنتخب

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الاخبار الرياضية البارزة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم على النحو التالي:

تأهل منتخب مصر الأول لكرة القدم لربع نهائي كأس أمم إفريقيا بعد الفوز على كوت ديفوار بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح ليضرب موعدًا مع المغرب في الدور المقبل.

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أنه يسعي جاهدًا لمساندة المنتخب الوطني أمام منتخب السنغال فى مباراة التصفيات المؤهلة لكأس العالم والمقرر لها فى مارس المقبل.

علق قطب أبو جبل، والد محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر، على تألق نجله في مباراة الفراعنة أمام كوت ديفوار والتأهل لدور الثمانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية

قال جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، أنه سعيد بالمستوى الكبير الذي قدمه لاعبو المنتخب الوطني بعد الفوز على كوت ديفوار ضمن مباريات دور ال 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

قال إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق أن محمد النني لاعب وسط منتخب مصر والمنتخب الوطني قدم أفضل مباراة فى تاريخه مع الفراعنة أمام كوت ديفوار ضمن مباريات دور ال 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.