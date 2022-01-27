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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح معرض فيتاجرو الأقصر 2022 فى دورته الرابعة

افتتاح معرض فيتاجرو
افتتاح معرض فيتاجرو الأقصر ٢٠٢٢ فى دورة الرابعة

شارك محمد عبد القادر خيري، نائب محافظ الأقصر، فى افتتاح معرض فيتاجرو الأقصر ٢٠٢٢، فى دورته الرابعة الخاص بالإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى.
والمعرض يهدف لتنمية موارد الدولة ودفع عجلة الاستثمار والتنمية ومساعدة المشروعات الصغيرة وتشجيع المشروعات الكبرى وجذب الاستثمارات والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين. 

ورحب نائب محافظ الأقصر فى كلمته بالمشاركين، وأثنى على الخدمات التى يقدمها العارضون للمستثمرين والشباب، وتمنى أن يستمر المعرض فى تطوير خدماته فى السنوات المقبلة.

 وأكد نائب محافظ الأقصر أن المحافظة تدعو جميع المستثمرين لإقامة مشروعاتهم بالمحافظة. 

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ويشارك فى المعرض كبرى الشركات الرائدة والمتخصصة فى مجالات الأعلاف والأدوية البيطرية واللقاحات ومستلزمات المزارع والعنابر الحديثة وتوفير أحدث المعدات فى تربية الدواجن والطاقة الشمسية، كما يهدف المعرض للنهوض بصناعة الدواجن بجنوب صعيد مصر وتوعية المربين بكيفية مكافحة الأمراض التى قد تصيب الدواجن. 

ويقام على هامش المعرض ورش عمل على الأنظمة الحديثة فى مجال تربية الدواجن، ويستمر حتى ٢٨ يناير الجارى.

حضر المعرض محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، وفتحى السلمي، مدير عام الطب البيطري بمحافظة الأقصر.

وفى ختام المعرض، تسلم محمد عبد القادر درع تكريم نيابة عن المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، كما تسلم رئيس جامعة الأقصر ومدير عام الطب البيطري بالمحافظة دروع تكريم، وأيضاً تم تكريم العارضين وأصحاب الشركات المشاركين بالمعرض.

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الأقصر المشروعات الصغيرة محافظ الأقصر الإنتاج الحيوانى تربية الدواجن صناعة الدواجن افتتاح معرض توعية المربين

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