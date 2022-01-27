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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

هات فلوس نحجزلك شقة.. كلمة السر لعصابة النصب علي المواطنين في القاهرة

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

ألقى رجال الامن بالقاهرة القبض علي أحد عناصر تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم النصب على المواطنين.

تبلغ لإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة من صاحب مؤسسة لتجارة الورق- مقيم بباب الشعرية قرر بتضرره  من عدد 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" لقيامهم بالنصب عليه والإستيلاء منه على مبلغ مالى كمقدم  تعاقد على وحدة سكنية كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول في القاهرة، تم ضبط أحد المتهمين حال استقلاله سيارة "ملك زوجته" .

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وعُثر بحوزته على طبنجة و2 خزينة وعدد من الطلقات لذات العيار- عدد  2 كارنيه منسوب صدورهما لإحدى الجهات - توكيل خاص من شخص لآخر بالعقار محل الواقعة "مزور"- إيصال أمانة خاص بالمجنى عليه- كمية من العقود والأوراق والمستندات "مزورة".

بمواجهته أمام فرق المباحث في القاهرة إعترف بالإشتراك مع المتهمين الهاربين فى تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير بيع وحدات سكنية مملوكة للغير بإستخدام عقود مزورة، وأضاف بإرتكابهم واقعة نصب أخرى والإستيلاء على مبلغ مالى من أحد الأشخاص بذات الأسلوب.

بإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهم أمام أجهزة أمن القاهرة وإتهموه بالنصب عليهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تكثيف جهود أمن القاهرة لضبط المتهمين الهاربين.

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