تفحم جثتين وإصابة 6 أشخاص في تصادم 3 سيارات بطريق الإسماعيلية- القاهرة

لقي شخصين مصرعها وأصيب ٥ آخرين في تصادم سيارتين، مما أدي لاشتعال أحدهما بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.



كان اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، تلقي إخطارا يفيد باشتعال السيارة رقم ١٨٩٧٤ ط ص إثر تصادمها مع السيارة رقم ا ن ١٣٨٥ والسيارة رقم و ق ج ٥٢٨ وانقلابها بالاتجاه المعاكس للحادث.

وأسفر الحادث عن تفحم جثتين أحدهما سيدة وإصابة ٦ اخرين.



من جهته وجه الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف بمحافظة الإسماعيلية بالدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين الي المستشفي لتلقي العلاج.

وتم نقل المصابين الي المستشفي الجامعي وتحرر المحضر واخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيق.