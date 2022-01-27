هل يجوز الإجهاض لمن حملت بعد وضعها بـ 3 أشهر لتعبها؟

هل دخول المقابر ينقض الوضوء؟

حكم العمل فى شركات تمويل القروض الحسنة

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأحكام التى تشغل بال كثير من الناس نستعرض أبرزها فى التقرير التالي.

ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “أنا حامل ولسه والده من 3 شهور وكنت باخد وسيلة وابنى بيرضع وحملى صعب جدا وضغطى دائما واطي، الحمل لسه مكملش شهر فهل لو نزلته حرام؟”.

وقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ردا على السؤال: إن مسألة إنزال الحمل لا يجوز إلا فى حالة واحدة أن تكون هناك خطورة على حياة الأم، والذي يحدد هذا ليس المفتي بل الطبيب، فلابد من الرجوع لأهل الاختصاص.

وأضاف أمين الفتوى: أن الطبيب هو من يقرر هل تستطيع هذه المرأة التي وضعت من ثلاث أشهر أن تتحمل حملا آخر فى هذه الفترة وهل بدنها يسمح بهذا دون مضاعفات أم لا، وإن كانت تتحمل أو لا تتحمل.

وأوضح أمين الفتوى، أنه إذا قرر الطبيب أن هذه المرأة لا تتحمل فيجوز الإجهاض، وإن قرر أنها تستطيع تحمل الحمل فلا يجوز لها أن تجهضه.

حكم إجهاض الجنين بسبب تعب الحمل

حكم اجهاض الجنين بسببل تعب الحمل .. سؤال ورد للشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

قال أمين الفتوى، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن هذا الأمر يرجع فيه للطبيب



ما الحكم في الإجهاض حفاظاً على صحة الأم؟ تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: "أنا حامل فى الشهر الأول فهل يجوز الإجهاض لمراعاة ابنتي صاحبة الـ 7 أشهر الرضيعة؟".

وأجاب الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: “إذا لم يدخل الحمل في الأربعة أشهر الأولى وتريد الأم الإجهاض لأنها تحتاج إلى صحة ومجهود لمراعاة الطفلة صاحبة الـ7 أشهر، فيجوز الإجهاض حفاظاً على صحة الأم على مذهب الشافعية والحنفية”.

وأضاف أمين الفتوى أن الشافعية والحنفية يرون في “ما الحكم في الإجهاض حفاظاً على صحة الأم؟”، أن الجنين قبل الأربعة أشهر لا يكون فيه حياة حقيقية وإنما تكون فيه حياة متوهمة تشبه الحياة النباتية، فعندما يكون هناك معنى من أجله يتم الإجهاض كرعاية طفلة أخرى أو الحفاظ على صحة الأم لمراعاة أولادها فيجوز الإجهاض في هذه الحالة على هذين المذهبين.

هل دخول المقابر ينقض الوضوء؟

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: "هل دخول المقابر ينقض الوضوء ؟".

وأجاب الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية وامين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: “ما دخل دخول المقابر بنقض الوضوء، فالموضوع ليس له أي علاقة إطلاقا”.

وأوضح عاشور أن نواقض الوضوء معروفة، ودخول المقابر ليس من النواقض، فقديما كانوا يدرسون لنا فى الفقه أن لا نصلى عند المقبرة ظنا أن تكون مقبرة منبوشة فخرجت منها بعض الأشياء التى اختلطت بالتراب فنبتعد عنها أفضل.



وتابع أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء: ان المقابر الآن نظيفة بل أشد نظافة فى بعض الأماكن من أى مكان آخر، فلا يوجد ارتباط بين الوضوء ودخول المقابر.



وأكد أنه فى حالة دخول المقابر الوضوء صحيح ولا شيء فيه، ونحث على دخولها بالوضوء حتى نقرأ القرآن ونفيد الميت.

تقابلني آية سجدة وأنا أقرأ القرآن على المقابر.. فماذا أفعل



تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه “تقابلني آية سجدة وأنا أقرأ القرآن على المقابر.. فماذا أفعل؟”.

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: عند المرور على آية سجدة والشخص يقرأ القرآن فى المقابر فله أن يذكر الله فى هذا الوقت ، لان سجود التلاوة سنة ويستعوضه بالذكر مادام المكان ليس مناسبا للسجود.

وتابع أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء، أن بعض العلما استحبوا أن يستعوض الإنسان عن سجود التلاوة بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

حكم العمل فى شركات تمويل القروض الحسنة

ما حكم العمل فى شركات تمويل القروض الحسنة؟ سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع على صفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

ورد “عبدالسميع” قائلاً: "هذه ليست قروضا، إنما هذا تمويل للمشروعات، فهذة مبادرة من الدولة من أجل دعم المشروعات الصغيرة او صغار المستثمرين، ومن الخطأ أن نسميه قرضاً لكنه تمويل وأكبر دليل أنك تقدم دراسة جدوى وسجلا ضريبيا ورقما تجاريا حتى تأخذ هذا التمويل من هذا المشروع، فليس فيه أى نوع من أنواع الحرمة واعمل فيما تعمل فيه ولا تترك عملك".

حكم العمل في شركات التمويل.. ترد إلى دار الإفتاء المصرية العديد من الأسئلة الخاصة بالتعاملات البنكية والودائع وأرباحها وزكاتها ومدى مشروعية العمل بتلك البنوك وتقاضي الرواتب منها في ظل فتاوى التحريم التي يتشدد فيها البعض ويلصقها بأمور ربوية منهي عنها.

ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر على صفحة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، سؤال يقول صاحبه: "ما حكم العمل في شركات التمويل "القروض؟".

حكم العمل في شركات التمويل

وقال الدكتور مجدي عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، إن هناك قانون الاستثمار الصادر في عام 2004، والمنظم للتعاملات البنكية لم يرد فيه لفظ قروض وبالتالي لا داعي لتكرار مثل هذا اللفظ، وليس عندنا ما يسمى قروضا، فالبنك ليس مؤسسة خيرية تقوم بتوزيع الأموال على الناس بل هو مؤسسة تتعامل بـ"المعاوضة"، أي أن الأموال تدور في نطاق استثماري بحت "بيزنس" لأنه يمول ويكسب وأنت الآخر تكسب وبالتالي ليس هناك شيء في تلك الصورة لأجل تحريمها.

ولفت عاشور إلى أن العمل في البنوك أو شركات التمويل ليس حراماً ولا يوجد به شيء يستدعي تكرار تلك الأسئلة.

حكم الودائع البنكية

وورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أيضاً، سؤال: “ما حكم الوديعة البنكية وهل عائداتها حلال أم حرام؟”.

وقال مستشار المفتي ردا على السائلة: "كما هو معمول به لدى دار الإفتاء المصرية أن كل التعاملات سواء أكانت إيداع أو تمويل جائزة ولا شيء فيها".

حكم العمل بشركات التمويل

أجاب الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية وأمين الفتوى بالدار، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، قائلًا: "إن هذا العمل جائز، وهذا يعتبر تمويلا للمشروعات وليس قرض جر نفع أو ربا".

وأكد مدير إدارة البوابة الإلكترونية وأمين الفتوى بالدار، ضرورة طرق أبواب الجهات الرسمية للتمويل حتى لا نقع في مشاكل النصب.

حكم الحصول على قرض تمويل عقاري من البنك

في السياق ذاته، ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية من سائل حول حكم الحصول على قرض تمويل عقاري من البنك.

وأجابت الدار عبر الصفحة الرسمية على “فيسبوك”، أنه يجوز شرعًا أخذ تمويل عقاري من البنك، يموِّل فيه البنكُ شراءَ العقار.

وأضافت: "لا يسمى حينئذٍ قرضًا؛ لأن ذلك يسبب لَبسًا مع قاعدة "كل قرض جَرَّ نفعًا فهو ربا". والله- سبحانه وتعالى- أعلم".

حكم الحصول على قرض تمويل عقاري من البنك

وورد سؤال إلى الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، يقول صاحبه: «ما حكم شراء منزل قيد الإنشاء من شركة عقارات، مع اشتراطها في العقد طرفا ثالثا، وهو شركة لتمويل البناء؟».

وقال علي جمعة، في إجابته عن السؤال، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «يوتيوب»، إنه لا مانع شرعًا من إمضاء هذا العقد الذى يشترك فيه 3 أطراف.

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء أن هذا الشرط لا يقدح فى صحة العقد نهائيًا؛ فأطراف العقد مشروعة وهم الصانع لهذا الإنشاء والمشترى والممول.

حكم تمويل المشروعات

التمويل هو أن يذهب الشخص للبنك يقدم له دراسة جدوى للمشروع وسجلا تجاريا ورقما ضريبيا ودراسة سوقية.

أما القرض فهو طلب قرض من البنك ويشترط أن يكون متعثرًا، والقرض حكمه حسب الحاجة القرض للضروريات والحاجيات القرض حرام لكن في حالة أو حالتين منزوع الإثم.

وأكمل: “ساكن في سكن صغير ولا حل سوى أن آخذ قرضا لشقة، ولو لم آخذ القرض لن أعرف أعيش هذه ضرورات منزوعة الإثم، علاج الابن ولا حل آخر أمامه يجوز أخذ القرض، ومن يحدد الضرورة والحاجة المفتي ولا بد فيها من الحضور وحكاية القضية بتفاصيلها”.

متى يكون القرض الشخصي حلالا

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن القرض الشخصي من البنوك والذي يقدم عليه الشخص غير المحتاج بدون ضرورة هو محرم شرعا.