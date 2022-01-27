هل دخول المقابر ينقض الوضوء؟.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: "هل دخول المقابر ينقض الوضوء ؟".

وأجاب الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية وامين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: “ما دخل دخول المقابر بنقض الوضوء، فالموضوع ليس له أي علاقة إطلاقا”.

وأوضح عاشور أن نواقض الوضوء معروفة، ودخول المقابر ليس من النواقض، فقديما كانوا يدرسون لنا فى الفقه أن لا نصلى عند المقبرة ظنا أن تكون مقبرة منبوشة فخرجت منها بعض الأشياء التى اختلطت بالتراب فنبتعد عنها أفضل.



وتابع أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء: ان المقابر الآن نظيفة بل أشد نظافة فى بعض الأماكن من أى مكان آخر، فلا يوجد ارتباط بين الوضوء ودخول المقابر.



وأكد أنه فى حالة دخول المقابر الوضوء صحيح ولا شيء فيه، ونحث على دخولها بالوضوء حتى نقرأ القرآن ونفيد الميت.

تقابلني آية سجدة وأنا أقرأ القرآن على المقابر.. فماذا أفعل



تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه “تقابلني آية سجدة وأنا أقرأ القرآن على المقابر.. فماذا أفعل؟”.

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: عند المرور على آية سجدة والشخص يقرأ القرآن فى المقابر فله أن يذكر الله فى هذا الوقت ، لان سجود التلاوة سنة ويستعوضه بالذكر مادام المكان ليس مناسبا للسجود.

وتابع أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء، أن بعض العلما استحبوا أن يستعوض الإنسان عن سجود التلاوة بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.