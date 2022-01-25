عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

كيف أصلي سنة الظهر.. هل4 ركعات بتشهد أوسط أم مثنى؟.. الإفتاء تجيب

كيف أصلي سنة الظهر..
كيف أصلي سنة الظهر.. هل أربع ركعات بتشهد أوسط أم مثنى مثنى

سنة الظهر.. ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: "كيف أصلى سنة الظهر القبلية هل أربع ركعات بتشهد أوسط أم مثنى مثنى؟".

 

وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردا على السؤال: إن الطريقتين مقبولتين إن شاء الله.


وأوضح محمود شلبي أنه إذا صلى الشخص سنة الظهر أربع ركعات؛ ركعتين ويأتي بتشهد أول ويقوم للركعة الثالثة وتشهد أخير بعد الرابعة، وتسليم واحد كصلاة الظهر، فهى طريقة مقبولة إن شاء الله وجائزة ولا خرج فيها.


ونوه أمين الفتوى بأن الطريقة الثانية لسنة الظهر هى أن يصلى ركعتين ويقول التشهد ويسلم ويأتي بركعتين أخريين ويقول التشهد ويسلم، فتكون مثنى مثنى وهى أيضا طريقة جائزة وما عليه أكثر العلماء.  

هل تقبل صلاة الفجر بعد الظهر؟

أقوم بأداء صلاة الصبح قضاء بعد الظهر في حالة عدم استيقاظي لصلاة الفجر فهل صلاتي صحيحة ؟..سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فيديو منشور عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”. 

وأجاب الدكتور محمد عبد السميع مدير إدارة الفروع الفقهية لدار الإفتاء المصرية وامين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، هذا حرام ولا يجوز والصحيح ان الله سبحانه وتعالى يرفع القلم عن النائم حتى يستيقظ  لقوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((رُفِع القَلمُ عن ثلاثةٍ: عن النَّائمِ حتَّى يستيقظَ، وعن الصَّبي حتَّى يحتلِمَ، وعن المجنونِ حتَّى يَعقِلَ). 

وبالتالى فالنائم الذى فاتته صلاة الصبح ليس عليه اثم وانما قال العلماء بفرض ان صلاة الصبح يبدأ وقتها من الخامسة حتى السادسة والنصف صباحاً فيصبح من استيقظ لديه فرصة ساعة ونصف من توقيت ذلك الاستيقاظ حيث انتقل وقت الصلاة فى حقة وبالتالى يأثم من ترك الصلاة هنا، فقد سئل رسول الله صل الله عليه وسلم عن الاستيقاظ بعد خروج وقت صلاة الفجر حيث قالت امرأة صفوان رضى الله عنهما" فإنّأ أهل بيت قد عرف لنا ذاك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس !! فقال صلى الله عليه وسلم : " فإذا استيقظت فصلّ " !! "

كيف أحافظ على قراءة ورد يومي من القرآن؟ الإفتاء تجيب

هل يجوز قصر الصلاة لمن يعمل في البحر؟.. الإفتاء تجيب

كما جاء ان رسول الله صل الله قال لبلال اكلأ لَنا اللَّيلَ فصلَّى بلالٌ ما قُدِّرَ لَهُ ، وَنامَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وأصحابُهُ ، فلمَّا تقاربَ الفجرُ ، استَندَ بلالٌ إلى راحلتِهِ مواجِهَ الفجرِ ، فغلبت بلالًا عيناهُ وَهوَ مستَندٌ إلى راحلتِهِ ، فلم يَستيقظ بلالٌ ولا أحدٌ من أصحابِهِ حتَّى ضربتهمُ الشَّمسُ ، فَكانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أوَّلَهُمُ استيقاظًا ، ففزِعَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ: أي بلالُ فقالَ بلالٌ: أخذَ بنَفسيَ الَّذي أخذَ بنفسِكَ ، بأبي أنتَ وأمِّي يا رسولَ اللَّهِ قالَ: اقتادوا فاقتادوا رواحلَهُم شيئًا ، ثمَّ توضَّأَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، وأمرَ بلالًا فأقامَ الصَّلاةَ ، فصلَّى بِهِمُ الصُّبحَ ، فلمَّا قضى النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ الصَّلاةَ قالَ: من نسيَ صلاةً ، فليصلِّها إذا ذَكَرَها ، فإنَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ قالَ: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. 

 

وعليه فعلى السائلة الصلاة حين تستيقظ لانتقال وقت الصلاة فى حقها وبفرض ان الصلاة هنا قضاءاً فأن المبادرة الى قضاء الصلاة اولى من تركها فلا يضمن الانسان عمره فأن التأخير وتاجيل الصلاة الى ما بعد صلاة الظهر يعنى مزيد من الذنب وربما ثقلت الصلاة وبالتالي فالصلاة فور الاستيقاظ اوجب. 

 

هل يجوز أن أصلي الضحى قبل الظهر بدقائق

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: : “هل يجوز أن أصلي صلاة الضحى قبل الظهر؟”.

 

وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية  ردا على السؤال: إن صلاة الضحى من السنن المؤكدة التى حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم.

 

وقت صلاة الضحى

وأوضح محمود شلبي أن وقت صلاة الضحى يبدأ من بعد طلوع الشمس بثلث ساعة، ووقت السماح لصلاة الضحى يكون حتى قبل أذان الظهر بـ 5 دقائق.

 

عدد ركعات صلاة الضحى

ونوه أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء أن عدد ركعات صلاة الضحى، أقلها ركعتان وأكثرها 8 ركعات، وقيل 12 ركعة.

وأشار أمين الفتوى إلى أنه يجوز صلاة الضحى لو قبل صلاة الظهر بربع ساعة أو نصف ساعة، أما لو كانت قبل الظهر بـ5 دقائق فلا يجوز لأنه من الأوقات التى يكره فيها الصلاة.

الإفتاء كيف أصلى سنة الظهر كيف أصلى سنة الظهر القبلية هل تقبل صلاة الفجر بعد الظهر محمود شلبي هل يجوز أن أصلي الضحى قبل الظهر بدقائق وقت صلاة الضحى عدد ركعات صلاة الضحى كيف أصلي سنة الظهر هل أربع ركعات بتشهد أوسط أم مثنى مثنى

موضوعات متعلقة

كيف أحافظ على قراءة ورد يومي من القرآن؟ الإفتاء تجيب

هل يجوز قصر الصلاة لمن يعمل في البحر؟.. الإفتاء تجيب

هل يجوز الاستنجاء باليد اليمنى؟ اعرف الشروط والضوابط الشرعية للمسح على الجورب.. ما كيفية الزكاة عن وديعة أسدد بكل أرباحها أقساط شقة؟

هل من السنة الاقتصار على زوجة واحدة ؟.. مستشار المفتى يجيب

ما كيفية الزكاة عن وديعة أسدد بكل أرباحها أقساط شقة؟.. الإفتاء تجيب

دعاء للأبناء في الامتحانات.. الشعراوي يحذر من «اللهم افتح عليك»

هل يجوز الاستنجاء باليد اليمنى؟.. الإفتاء توضح

أحب الأعمال إلى الله.. المفتي السابق يوضح

ترشيحاتنا

وزير الكهرباء يباشر عمله بعد شفائه من فيروس كورونا

مشروع حضاري.. الهيئة الهندسية تطور سوق المنهل بمدينة نصر

سامسونج تعتزم إطلاق واحد من أرخص الهواتف الذكية بمواصفات متميزة

شعراوي: برنامج تطوير الريف المصري مشروع قومي لم تشهده أي دولة من دول العالم.. صور

شأنٌ حزين.. أول تعليق من رئيس النواب اللبناني علي قرار سعد الحريري

أسعار فئات فولفو XC40 موديل 2022 بالسوق المصري .. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشادة على الهواء بين تامر أمين وإلهام شاهين بسبب فيلم أصحاب ولا أعز

بسبب مشهد أصحاب ولا أعز.. كيف تعيش أسرة أحمد حلمي ومنى زكي ؟

أجواء شديدة البرودة.. الأرصاد تحذر من موجة أمطار غزيرة تضرب المحافظات

قمة الظلم.. ميدو يفتح النار على CAF بسبب حارس مرمى جزر القمر

قعد 5 سنوات عنده 18 عاما.. ميدو يهاجم الصحف والمواقع بسبب رمضان صبحي

إيفا فارما تطرح مولنوبيرافير في مصر.. و«علمية كورونا»: سيُسرع شفاء المرضى

سعر الذهب في مصر اليوم 25-1-2022

التموين: انخفاض أسعار الزيت فى هذا التوقيت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. فضيحة مشجع في المدرجات.. الشبح يثير ذعر العالم.. وراكب يتعلق بعجلة طائرة 11 ساعة

العجوز الصغيرة.. فتاة شعرها يتحول للون الأبيض بالكامل منذ الطفولة|صور

اختباء رجل بين عجل الطائرة لمدة 11 ساعة.. شاهد ما حدث له

في حضن أخرى.. كاميرات المباراة تفضح خيانة مشجع لحبيبته|صور

فيديو

فيديو جراف.. مصر تنجح في تصنيع دواء مولونبيرافير.. ما القصة

على العهد مخلصين وادعو معايا لمصر.. أغاني تحتفل بعيد الشرطة الـ70

طعن في الأعراض.. نقيب الممثلين يتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد شخص أساء للفنانين "فيديو"

بالغناء.. تشييع جثمان المخرج السورى بسام الملا.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

اﻟﻤﺰﻳﺪ