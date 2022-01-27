محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير مبنى الديوان العام الغربي

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، مستجدات أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى الديوان العام الغربي، رافقه عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد و الشركة المنفذة لأعمال التطوير.

الغضبان يتفقد ديوان محافظة بورسعيد الغربى

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير مبنى الديوان الغربي للبدء فى تشغيله، مشيرا أن أعمال التطوير تأتي في إطار خطة تطوير المؤسسات الحكومية على أعلى مستوى تماشيا مع أعمال التنمية التي تشهدها بورسعيد.

واستعرض محافظ بورسعيد معدلات إنجاز العمل وفقا للتصميم النهائي للمبنى الجديد، و الإدارات التى سيشملها ، مؤكدا أهمية توفير سبل الراحة للعاملين بالديوان العام، وتزويد المكاتب بأحدث النظم الإدارية والأجهزة الإلكترونية الحديثة.

ولفت إلى أن الديوان العام شهد أعمال تطوير على درجة كبيرة من الكفاءة، بالإضافة إلى تطوير كل إدارات الديوان واستحداث الأنظمة التكنولوجية والرقمية التي تساهم في سرعة أداء الخدمة ودقتها، والذي أهله للحصول على شهادة الأيزو، موضحا أن كل المؤسسات بالمحافظة تشهد أعمال تطوير بالتوازى بما يتناسب مع التنمية الشاملة على أرض بورسعيد وتطبيق المنظومة الرقمية .

الغضبان يتفقد ديوان محافظة بورسعيد الغربى

الغضبان يتفقد ديوان محافظة بورسعيد الغربى

الغضبان يتفقد ديوان محافظة بورسعيد الغربى