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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

وكيل زراعة الفيوم: إجراء برامج توعية إرشادية مكثفة للنهوض بمحصول القمح

قيادات زراع الفيوم
قيادات زراع الفيوم أثناء متابعة محصول القمح

أشاد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، بالمجهود المبذول من إدارة الإرشاد الزراعي والمكافحة بالمديرية والحملة القومية للنهوض بمحصول القمح بوزارة الزراعة؛ تنفيذا لتعليمات السيد القصير، وزير الزراعة، فى إطار الاهتمام بمحصول القمح كمحصول إستراتيجي يحظى بعناية ورعاية فائقة.

 

وقال وكيل الوزارة، إن المديرية تقوم بإجراء برامج توعية إرشادية مكثفة وفعالة وهادفة لتبصير المزارع بأهم الأصناف وحزمة التوصيات الفنية الخاصة بالمحصول بداية من إعداد الأرض للزراعة، مرورا بكافة العمليات الزراعية المختلفة حتى النضج والحصاد، كما يقوم الإرشاد الزراعي والمكافحة بالتنسيق مع الفريق العلمى للنهوض بمحصول القمح بالمرور الدورى على زراعات القمح للوقوف على مدى تطبيق المزارعين للتوصيات الفنية وتسهيل أي عقبات تواجههم.

 

وكانت الحملة القومية للقمح برئاسة الدكتور أحمد زين العابدين رئيس  الفريق العلمى للحملة بالفيوم قامت بالتنسيق مع إدارة الإرشاد الزراعي بقيادة المهندس زاينهم عاشور مدير عام الارشاد وإدارة المكافحة بقيادة المهندس فؤاد محمد مدير عام المكافحه بعقد ندوة عن اعراض الآفات الحشرية التى تصيب المحصول والمكافحة المتكاملة لهذه الآفات الحشرية.

 

وحضر الندوة الدكتور أسامة عبد البديع معهد بحوث امراض النباتات والمهندس نبيل لملوم مدير الإدارة الزراعية بيوسف الصديق والمهندس ممدوح ابراهيم حامد أخصائي القمح بالمحافظة والمهندس احمد عبد الحفيظ مفتش ارشاد مركز يوسف الصديق وعدد من المزارعين.

 

وتناولت الندوة الموضوعات التالية ضرورة إضافة الدفعة الأخيرة من السماد الازوتى قبل طرد السنابل وتجنب الرى وقت هبوب الرياح وخصوصا بعد طرد السنابل لتجنب عمليه الرقاد للقمح وضرورة فحص زراعات  القمح فى الفترة القادمة للتأكد من عدم أصابه القمح بالاصداء وخصوصا الصداء الأصفر وتم شرح اعراضه وكيفيه مكافحته وتم المرور على زراعات القمح بقربه مشرك قبلى وقربه الحامولى  ونلاحظ أن حاله النمو جيده وعدم وجود أصابات حشريه  او فطرية وتم مناقشه المزارعين والرد على أسئلتهم من خلال الفريق العلمى الموجود بالندوه.

 

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الفيوم وكيل وزارة الزراعة الحملة القومية القمح

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