وكيل زراعة الفيوم يشارك حزب مستقبل وطن في تكريم خبراء الزراعة

نظمت أمانة الزراعة والري بحزب مستقبل وطن احتفالا بحضور عدد من خبراء الزراعة المحالين للمعاش وأضافوا في عملهم عطاءات لنهضة الزراعة بالفيوم وذلك في يوم أطلق عليه يوم الوفاء والعطاء حضر الاحتفال المهندس عبد القادر الجارحي عضو مجلس الشيوخ وأمين الحزب بمحافظة الفيوم والدكتورة مني الخشاب عضو مجلس الشيوخ والمهندس عمرو أبو السعود عضو مجلس الشورى والأستاذ الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم وعدد من الأمناء المساعدين وأعضاء اللجان والدكتور .علاء شيلابي أمين لجنة الزراعة والري والمهندس حمدي أمين أمين مساعد اللجنة .

أكد أمين الحزب علي أهمية هذا الاحتفال وقرر تشكيل لجنة من الخبراء الزراعيين لدعم خطط وأفكار الحزب لتطوير الزراعة في الفيوم وأكدت د.مني الخشاب عضو مجلس الشيوخ أهمية التكريم لرجال وسيدات قدموا الكثير في خدمة التنمية الزراعية في الفيوم تحدث في الاحتفال من المكرمين المهندس حسين عويس عضو مجلس النواب الأسبق ووكيل وزارة الزراعة بالفيوم الأسبق عن أهمية التنمية الزراعية في النهوض بالاقتصاد المصري أكد علي أن الفيوم تمتلك ميزة نسبية في الإنتاج الزراعي .

وتحدث المهندس محمد ربيع سالم وكيل وزارة الزراعة ورئيس قطاع الإرشاد الأسبق عن ما تقوم به الآن الأجهزة المعنية بالدولة علي الوقف الفوري والإزالات لكل الاعتداءات علي الرقعة الزراعية وأكد الجهود الحالي بتوجيهات الرئيس السيسي هي أضعاف ما كانت تحدث في الماضي لحماية الرقعة الزراعية في مصر

وأضاف د.علاء شيلابي إمين لجنة الزراعة والري بحزب مستقبل وطن علي أهمية استفادة اللجنة بكل الخبرات من الزراعيين المحالين للتقاعد في نهاية الاحتفال تم تسليم دروع التكريم إلي ستين من الخبراء الذين تركوا خدمتهم للمعاش.بالإدارات الزراعية المختلفة علي مستوي المحافظة .

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