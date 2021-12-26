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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة شتاء دافئ تواصل فعالياتها بأمانة حزب مستقبل وطن بندر ثاني الفيوم

اعضاء حزب مستقبل
اعضاء حزب مستقبل وطن بالفيوم أثناء توزيع الغطاء الشتوى

واصلت اليوم حملة شتاء دافئ فعالياتها  ببندر ثاني  الفيوم  من خلال قوافل توزيع الغطاء الشتوي من منزل الي منزل  التي يتبناها حزب مستقبل وطن برئاسة  المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ،وبناءا علي توجيهات  المهندس أشرف رشاد الشريف الٱمين العام  النائب الأول لرئيس الحزب وبإشراف  النائب عبد القادر الجارحي ٱمين الحزب عضو مجلس الشيوخ وبالتنسيق مع ٱمانة تنمية الموارد  بالفيوم .

حيث تستهدف الحملة  توزيع ١٠٠،٠٠٠ غطاء شتاء علي الأسر البسطاء والٱكثر إحتياجاً لمكافحة برد الشتاء بجميع مراكز المحافظة في إطار المبادرة  الرئاسية "حياة كريمة" ،حيث تم توزيع غطاء الشتاء  اليوم بمنطقتي  الروبي والمبيضة  ببندر ثاني الفيوم  ، من  خلال  فريق عمل  الحزب برئاسة جمال دكروري امين بندر ثاني بحضور وهيئة مكتب الحزب ببندر ثاني الفيوم .

  
تأتي  هذه المبادرة  في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، فى مساندة الحكومة من أجل سد إحتياجات المواطنين، ودعم ومساندة الدولة، و الوصول للأسر الأكثر إحتياجًا ولغير القادرين.

 

4080 مواطنا تلقوا لقاح فيروس كورونا من خلال نقاط مستقبل وطن الفيوم


 

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الفيوم حملة شتاء دافى حزب مستقبل وطن بندر ثانى

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