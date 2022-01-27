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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

مد شبكات الغاز الطبيعي بالفنشن جنوب بني سويف

صدى البلد

تابع حمادة راضي "رئيس مركز ومدينة الفشن" جنوب محافظة بني سويف  الإجراءات المنفذة حيال شكوى بعض المواطنين بقرية طلا والقضابي والفنت من ضعف وانقطاع مياه الشرب ووجود تسريب مياه مجهولة المصدر ببعض شوارع القرى الثلاث ، مما يعيق حركة المارة وبالتعاون والتنسيق مع شركة المياه ،قام فريق فني بإصلاح الأعطال وسحب المياه الناجمة عنها، وكسح خزانات الصرف بالمناطق المتأثرة، وتمهيد الطريق، لإزالة أسباب الشكوى، وتيسير الحركة المرورية، كما تم إصلاح وصيانة بيارة لسحب وتخفيض منسوب المياه الجوفية بعزبة الوقف التابعة لقرية أبسوج

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بضرورة التواجد الميداني والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وسرعة الاستجابة لشكاوى ومتطلبات القرى والعمل على حلها، وكذلك تكثيف الاهتمام بمنظومة النظافة، ورفع كفاءة الإنارة العامة وصيانة الأعمدة الكهربائية بشوارع وطرق المدن والقرى..

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وفي سياق متصل قامت الوحدة والمجالس القروية التابعة برفع كفاءة الإنارة العامة، حيث تم إصلاح أعطال الكهرباء بمنطقة أحمد طاهر واستبدال كشافات الإنارة التالفة بطريق إقفهص الغربي وطريق كوم الرمل وطريق ومدخل قرية بنى منين وقرية الفنت، فيما تم متابعة مد شبكات خطوط الغاز الطبيعي بقرية الفنت الغربية والتوصيل للمنازل، هذا بالإضافة إلى المرور على الوحدة الصحية بكفر منسابة للوقوف على سير العمل والانضباط الإداري وتواجد الأطقم الطبية ومعاونيهم وتوافر الخدمات الصحية للمواطنين.

 

بينما تم رفع 130 طن من تراكمات القمامة والأتربة ببعض شوارع المدينة وتفريغ حاويات القمامة من شارع الإبراهيمية وشارع المستشفى وشارع سماح الوجوه وشارع الترعة الفشنية وشارع البحر الأعظم وشارع مدرسة الصناعة ومحيط السنترال القديم ، علاوة على رفع مخلفات المباني بطريق مصرف ساقولا. وجمع المخلفات المنزلية بدائرة مجلس قروي الفنت وشنرا وإقفهص وتلت وأبسوج ودلهانس، وفي المقابل تم تحرير عدة محاضر وإنذارات لمخالفات بيئية وإشغالات طريق بقرية طلا، فضلاً عن متابعة المشروعات الجاري تنفيذها بدائرة المركز.

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