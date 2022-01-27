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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

3 طرق طبيعية للوقاية من الازمات القلبية .. أعرفها

طرق للوقاية من الازمات
طرق للوقاية من الازمات القلبية

مرض القلب هو السبب الرئيسي للوفاة، لكنه ليس حتميًّا، في حين لا يمكنك تغيير بعض عوامل الخطر  مثل تاريخ العائلة أو الجنس أو العمر ، هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها تقليل خطر الإصابة بمرض القلب

 كما يمكنك الوقاية من مرض القلب عن طريق اتباع نمط حياة صحي للقلب، إليك بعض الطرق التي  تساعدك على حماية قلبك.

 

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لعلاج أمراض القلب والمناعة.. فوائد لاتتوقعها للبازلاء

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ممارسة الرياضة أهمها.. 4 طرق للوقاية من أمراض القلب

 

1. التوقف عن التدخين

أحد أفضل الأشياء التي يمكنكَ القيام بها من أجل قلبك هو التوقف عن التدخين أو استخدام تبغ بدون دخان، حتى لو لم تكن مدخنا، تَأكد من تجنب التدخين السلبي.

المواد الكيميائية الموجودة في التبغ يمكن أن تلحق الضرر بالقلب والأوعية الدموية، يقلل دخان السجائر من الأكسجين الموجود في الدم، مما يزيد من ضغط الدم وسرعة القلب.

2. ممارسة الرياضة يوميا 

يمكن أن تقلل الأنشطة البدنية اليومية المنتظمة من خطر الإصابة بمرض القلب، تساعدك الأنشطة البدنية على التحكم في وزنك وتقليل فرص الإصابة بحالات أخرى قد تسبب ضغطًا على قلبك، مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليستيرول والسكري من النوع الثاني

3. اتبع نظام غذائي مفيد لصحة القلب

اتباع نظام غذائي صحي يمكن أن يساعد في حماية قلبك، وتحسين ضغط الدم والكوليستيرول في الدم، ويقلص من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، تشمل خطة تناول الأطعمة المفيدة لصحة القلب ما يلي:

• الخضروات والفواكه

• الفول أو البقوليات الأخرى

• اللحوم والأسماك خفيفة الدهون

• منتجات ألبان قليلة الدسم أو منزوعة الدسم

• الحبوب الكاملة

• الدهون الصحية، مثل زيت الزيتون

 

القلب الوقاية من مرض القلب التدخين ممارسة الرياضة ضغط الدم

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