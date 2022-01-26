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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

لعلاج أمراض القلب والمناعة.. فوائد لاتتوقعها للبازلاء

صدى البلد

تعتبر البازلاء الخضراء مصدر قوة للتغذية. تحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية والسيستين والليسين.

تحتوي البازلاء الخضراء على العديد من العناصر الغذائية الأساسية مثل فيتامين ب وفيتامين هـ وكذلك النشا والدهون والبروتينات.

 كما أنها تساعد في علاج العديد من الأمراض الصحية.

 يتم استهلاك فوائد البازلاء في جميع أنحاء العالم كخضروات ، ومع ذلك ، فهي تعتبر من الفاكهة من الناحية النباتية. 

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البازلاء من الأطعمة قليلة الدسم وذات المذاق الحلو وهي مهمة جدًا لتحسين التمثيل الغذائي للبروتينات والدهون والكربوهيدرات.

البازلاء الخضراء هي مصدر جيد جدا لفيتامين ك ، والمنغنيز ، والألياف الغذائية ، وفيتامين ب ، والنحاس ، وفيتامين ج ، والفوسفور ، وحمض الفوليك.

 كما أنها مصدر كبير لفيتامين B6 والنياسين وفيتامين B21 والموليبدينوم والزنك والبروتين والمغنيسيوم والحديد والبوتاسيوم والكولين.

البازلاء لديها الكثير من المزايا على أنواع الأمراض المختلفة. يساعد في نمو جسم الإنسان بعدة طرق. 

تساعد البازلاء على الوقاية من أمراض القلب المختلفة ومكافحتها ، كما تساعد في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم. 

تساعد العديد من المكونات الموجودة في البازلاء في تقليل الكوليسترول (البازلاء الخضراء للكوليسترول) ، وهو العامل الرئيسي المسؤول عن أمراض القلب (البازلاء الخضراء للقلب) . 

 

هل يسبب بروتين البازلاء الإمساك ، نعم ، تلعب البازلاء أيضًا دورًا مهمًا جدًا في علاج أمراض الغدة الدرقية مثل فقر الدم والإمساك المزمن.

البازلاء مليئة بفيتامين ك وفيتامين د الذي يساعد في امتصاص الكالسيوم ويساعد على منع هشاشة العظام ويقوي العظام. فيتامين K الموجود في البازلاء يساعد جسم الإنسان على الوقاية من أمراض مثل التهاب المفاصل ومرض الزهايمر.

فوائد البازلاء للمناعة

البازلاء جيدة لجهاز المناعة لدينا. تحتوي البازلاء على نسبة عالية من الحديد وفيتامين ج والعديد من العناصر الغذائية الأخرى ، مما يحسن مناعتنا ويجعلنا قادرين على مكافحة الالتهابات والأمراض. تساعد فوائد البازلاء أيضًا في تحسين نظام الهضم لدينا مما يؤدي إلى تقليل اضطرابات المعدة والجهاز الهضمي. تعتبر البازلاء من أفضل الأطعمة التي تنظم نسبة السكر في الدم.

البازلاء للسرطان

البازلاء غنية بالفيتامينات والألياف ومضادات الأكسدة ، مما يحافظ على صحة الجسم ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان. تحتوي البازلاء على مادة البوليفينول الكومستيرول الواقية الصحية التي تقلل من خطر الإصابة بسرطان المعدة. فيتامين أ وفيتامين ج الموجودان في البازلاء يمنعان تطور جميع أنواع السرطانات 

 الرئتين والبروستاتا والثدي والمبيض والبنكرياس.

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