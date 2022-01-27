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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رحاب الجمل تستعرض جمالها بإطلالة شتوية أنيقة

رحاب الجمل
رحاب الجمل

حرصت الفنانة رحاب الجمل، علي مشاركة متابعيها صورة جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت رحاب الجمل بإطلالة شتوية أنيقة، مرتدية جاكت أسود بفرو وبنطال جينز، نالت إعجاب جمهورها، وانهالت عليها التعليقات.


يشار إلي أن آخر أعمال الفنانة رحاب الجمل، كانت من خلال مسلسل «شقة 6» مع النجمة روبي، والذي تم عرضه علي إحدى المنصات الرقمية في شهر أغسطس 2021.

وشاركهم العمل الفني عدد كبير من النجوم، من بينهم «صلاح عبد الله، أحمد حاتم، هاني عادل، محمود البزاوي، ملك قوره، سماء إبراهيم، فيدرا»، وغيرهم من الفنانين.

والمسلسل من إخراج محمود كامل، وتأليف مصطفي يوري وسعاد القاضي، وتدور أحداث المسلسل في إطار رعب، حيث يتفاجأ سكان العقار بحدوث أشياء غريبة ومخيفة بشقة 6.

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IMG_٢٠٢٢٠١٢٧_١٦٥٠٥١
الفنانة رحاب الجمل تستعرض جمالها إطلالة شتوية مسلسل شقة 6 صورة جديدة

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