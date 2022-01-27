جامعة حلوان : دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس بإجازة منتصف العام .. المحاضرات تهتم بالتفكير الإبداعي وإدارة الذات .. وتهدف لمواكبة التطور الرقمي

القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان :

نحرص على تنظيم الدورات التدريبية كونها ركيزة لتطوير العملية التعليمية



هدفنا تحقيق جودة التعليم والبحث العلمى



جامعة حلوان تنظم 4 دورات تدريبية خلال شهر فبراير



أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان- انطلاقا من حرص الجامعة على تنمية قدراتهم ومهاراتهم- عن خطته التدريبية لشهر فبراير 2022، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى ابو هشيمة مدير المركز.

وأكد الدكتور ممدوح مهدي حرص واهتمام جامعة حلوان بتنظيم تلك الدورات التدريبية التى تأتى من منطلق كونها ركيزة أساسية لتطوير العملية التعليمية، وتحسين الأداء، واستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة، بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث لتحقيق جودة التعليم والبحث العلمى، وتبادل الخبرات واكتساب المهارات المختلفة.

وأوضحت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات يقدم برامج تدريبية متطورة ومتنوعة تهدف إلى تحقيق التنمية المهنية والذاتية و تطوير معرفة ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات فى مجال الإدارة ونشر المعرفة واحداث التنمية الذاتية للأفراد والمؤسسات المختلفة بما يحقق التنافسية المحلية والدولية.

وأفادت الدكتورة منى ابو هشيمة مدير المركز أن هذه الدورات تقام بهدف تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.

وأوضحت أن خطة الدورات التدريبية خلال شهر فبراير تقام بنظام الأون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات الجامعة وسط إجراءات احترازية .

و صرحت ادارة المركز ان الدورات التدريبية لشهر فبراير تشمل 4 برامج تدريبية تبدأ يوم 8 فبراير و تنتهى هذه الدورات 23 فبراير 2022، وجاءت خطة الدورات التدريبية كالآتي .

- دورة التفكير الابداعي وتعقد يومي الثلاثاء والأربعاء 8 : 9 فبراير 2022‪ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية مساء .

- دورة ادارة الذات يومي الاحد والاثنين 13 : 14 فبراير 2022‪ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية مساء .

- دورة مهارات الاتصال في أنماط التعليم المختلفة يومي الاحد والاثنين 20 : 21 فبراير 2022‪ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية مساء .

- دورة مشروعات البحوث التنافسية يومي الثلاثاء والأربعاء 22 : 23 فبراير 2022‪ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية مساء .

تهدف البرامج إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.

ولفت المركز الى انه على الراغبين فى حضور هذه الدورات وتنمية مهارتهم من العاملين بالجامعة متابعة الصفحة الرسمية للمركز عبر مواقع التواصل الاجتماعى .

ونوه المركز بأنه يتم التسجيل فى هذه الدورات التدريبية عبر الرابط:

‏https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

أكد الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الإعلامي بإسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المجلس الأعلى للجامعات أكد التزام كافة الجامعات والمعاهد بالجدول الزمني للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري، حيث تبدأ أجازة منتصف العام الدراسي الجاري في 5 فبراير القادم لمدة أسبوعين، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 19 فبراير القادم، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في 9 يونيو القادم، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهرى يونيو ويوليو القادمين، وفق نظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها.

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة تحديث المواقع الإلكترونية والصفحات الرسمية للجامعات، بما يجعلها أداة حيوية للتفاعل مع المُجتمع الجامعي والرأي العام، إضافةً إلى تطوير منظومة الأداء الإعلامي بكافة الجامعات، بما يُمكنها من تسويق إنجازاتها للرأي العام.