مصطفى شعبان يشارك جمهوره بصورة من كواليس مسلسله الجديد “ دايما عامر ”

نشر الفنان مصطفى شعبان صورة له ،من كواليس مسلسلة الجديد “ دايما عامر ” وذلك عبر حسابه الشخصى عبر موقع انستجرام .

وعلق مصطفى شعبان “ دايماً_عامر ”.

يذكر أن مصطفي شعبان شارك في رمضان الماضي بمسلسل "ملوك الجدعنة" مع عمرو سعد وياسمين رئيس ونخبة من النجوم.. والمسلسل من تأليف عبير سليمان ومن إخراج أحمد خالد موسى.

وتعاقد الفنان أحمد الشامي، على مسلسل "دايما عامر" مع النجم مصطفي شعبان ومن المقرر بدء تصوير مشاهده خلال أيام بالغردقة.

المسلسل من بطولة مصطفي شعبان، لبلبة، أحمد الشامي، كريم عفيفي، محمد ثروت، وميرنا نور الدين وعدد كبير من الفنانين ومن إخراج مجدي الهواري ومن كتابة ايمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح.