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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

الحبس سنة وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص بالقانون

مصنع
مصنع

واجه قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية جريمة إنشاء مصنع بدون الحصول على ترخيص لإنشاءه ، حيث تصل العقوبة إلى الحبس والغرامة معا.

ووفقا لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية تخضع الأنشطة الصناعية عالية المخاطر والتى تتطلب دراسة تقييم الأثر البيئى من نظام الترخيص بالإخطار، لنظام الترخيص المسبق والذى يقضى بأن يتقدم صاحب الشأن بطلب الحصول على الترخيص اللازم لمباشرة النشاط ويكون تقديم الطلب ورقيا أو إلكترونيا، على النموذج المُعد لهذا الغرض، والذى يقر من خلاله باستيفاء الاشتراطات المطلوبة، وتكون كافة البيانات الواردة بهذا النموذج والمستندات المرفقة به على مسئولية صاحب الشأن.

ويهدف قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية لعلاج ما أفرزه التطبيق العملى من سلبيات للقوانين والقرارات الحاكمة، لموضوع تراخيص المنشآت الصناعية، والتى من أبرزها عدم وجود كود ثابت يحقق الحقوق والالتزامات بالنسبة للاشتراطات المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة والأمن رغم أن غالبية دول العالم تتبع الكود العالمى فى هذا الشأن.

ويعمل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على تدارك السلبيات من خلال تبسيط وتيسير إجراءات منح تراخيص إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية بإسناد الاختصاص للهيئة العامة للتنمية الصناعية التى تضعها وزارة التجارة والصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار فى القطاع الصناعى.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة ، قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع عشوائية غير مرخصة فى مجال إنتاج مركزات الأعلاف البروتينية والمواد الغذائية والمطهرات والمنظفات المغشوشة والمقلدة والمنتجات التى تنتج بإستخدام مواد مجهولة المصدر بنطاق مديرية أمن القليوبية.


عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط 5 مصانع عشوائية بدون ترخيص ، كما تم ضبط المديرين المسئولين عنها ، وقد بلغ إجمالى المضبوطات (1187 طن مواد خام عبارة عن مخلفات مجازر ومنتج نهائى لمركزات وإضافات أعلاف حيوانية وداجنة مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية معبأة ومعدة للتداول - 19٫8 طن منتج نهائى لمنظفات ومطهرات منزلية مغشوشة ومقلدة بدون بيانات معدة للتداول – 5 طن مواد خام لزيوت طعام نباتية مجهولة المصدر معدة للتعبئة – 5 طن مواد خام مخلفات زجاجية مجهولة المصدر) .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص

تنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.

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