العاصمة تنفض الغبار عن تراثها..25 صورة ترصد أخر التطورات بمشروع القاهرة التاريخية

ينشر موقع صدى البلد مجموعة من الصور التي ترصد أعمال تطوير القاهرة التاريخية وابرزها واجهات المباني بمنطقة الحسين ومنطقة الحاكم ضمن خطة اعادة القاهرة الي سابق عهدها ولتكون منطقة جذب سياحي.

ووضعت الدولة خطة شاملة لنفض الغبار عن إرث العاصمة التاريخي لإعادة إحياء القاهرة التاريخية خاصة منطقة القاهرة الإسلامية ، إنطلاقاً من إهتمام الدولة البالغ بتطوير المناطق التاريخية، وإعادة إظهار رونقها الحضاري وقيمتها التاريخية.

ويهدف مخطط التطوير إلى تحويل مناطق القاهرة إلى مقاصد سياحية متميزة تجذب إهتمام الزائرين من مختلف دول العالم.

وتستهدف الخطة العامة للمشروع تستهدف إعادة إحياء مختلف مناطق القاهرة التاريخية، واستعادة رونقها العمراني والحضاري، وجعلها مصدرا لجذب الحركة السياحية اليها، استغلالا لما تحويه من مواقع ومعالم أثرية تمثل مختلف العصور والحقب التاريخية، وهو ما يعكس ثراء هذه المناطق وتميزها الحضاري.

الرئيس عبدالفتاح السيسي

مشروع إعادة احياء القاهرة التاريخية يحظى باهتمام كبير من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويحرص على متابعة موقف تنفيذ هذا المشروع مع رئاسة الوزراء ومحافظة القاهرة.

النسيج العمراني

وتشمل الرؤية العامة والخطة الموضوعة لمشروع تطوير القاهرة التاريخية حفظ وتحسين النشاطين الاجتماعي والاقتصادي للنسيج العمراني، وتكوين مقصد سياحي تاريخي جديد للقاهرة يعيد للعاصمة بريقها ومكانتها.

المشهد الحسيني

يجري تطوير عدة أماكن ومناطق ومعالم رئيسية منها منطقة خلف مسجد الحاكم ومنطقة شارع أم الغلام وساحة المشهد الحسيني وباب زويلة ودرب اللبانة.

و تم تخصيص فريقا استشاريا متخصصا في تاريخ المنطقة يتولى مهمة ترميم المباني والاستغلال الأمثل للفراغات بحسب ما أكده اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة .

يشمل المشروع ترميم واجهات العقارات ذات الحالة الإنشائية الجيدة، ويتم تطوير واجهاتها بما يتناسب مع الطابع العمراني المميز للمنطقة.

الحرفيين

أما بالنسبة للعقارات ذات الحالة الإنشائية السيئة فيتم بالتنسيق مع الشاغلين تقديم قيمة ايجارية مؤقتة وإخلاء العقار لحين ترميمه ورفع كفاءته وعودتهم مرة أخرى.

و سيتم نقل الأنشطة التي لا تتناسب مع طبيعة المنطقة إلى المشروع الذى تقيمه الدولة لإنشاء عدد من الورش بمنطقة شمال الحرفيين بمنشأة ناصر والتى سيتم الانتهاء منها قريبا .

المعز

يشمل المشروع توحيد واجهات المحلات المتواجدة بشارع المعز بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، بالإضافة إلى تطوير أعمال الإضاءة بالشارع.

مسجد الحاكم

الخطة العامة للمشروع شملت إزالة المناطق الخربة بمنطقة مسجد الحاكم، و صرف تعويضات مالية للمستحقين وتم البدء في تطوير الواجهات لـ 27 مبنى من إجمالي 48 مبنى بالمنطقة من المقرر تطوير واجهاتها.

درب اللبانة ومسجد السلطان حسن

أما عن منطقة درب اللبانة فيجرى تطوير حديقة مسجد المحمودية بدرب اللبانة، وتمت الإشارة إلى أن التطوير بالمنطقة يشمل تطوير الواجهات، وترميم مبان أثرية، ثم انشاء المباني الجديدة ضمن خطة التطوير، كما يتم تطوير حديقة مساحتها 2000 فدان، يحيطها مسجد قاني باي الرماح، ومسجد المحمودية، وتطل على مسجد السلطان حسن، ومسجد عمرو بن العاص، وسور قلعة صلاح الدين.

وتشمل أعمال تطوير العمارات بالمنطقة، أعمال العزل، وبلاط الأسطح، وتطوير الواجهات وإعادة دهانها، وتركيب مشربيات خشبية وفق التصميم المعماري المعتمد، مع تركيب أحجار هاشمة على الطابق الأرضي بالكامل، وتغيير أبواب المحال التجارية، وإعادة دهان باب المدخل.

فندق سياحي

المشروع يشمل أيضا إقامة فندق سياحي ذى طابع تاريخي بموقع وكالة الشوربجي، يوفر تجرية مميزة للإقامة للراغبين في زيارة هذه المنطقة والتعرف على أسرار حضارتها، واستمع إلى شرح تمت الإشارة خلاله إلى أن الفندق المخطط اقامته ستطل واجهاته على كل من شارع المعز، ودرب المغاربة، وباب الفتوح، ويضم 28 غرفة فندقية، كل غرفة بمساحة 35 م2، و 8 أجنحة فندقية، بمساحة 51 م2 لكل جناح، و جناحين بمساحة كل جناح 81.5 م2.

ولم تنس الدولة قاطني وأصحاب الأملاك في المنطقة فيجرى صرف التعويضات للمستحقين من أصحاب المباني الخربة التي سيتم ازالتها، واستكمال ترميم كافة المباني ذات الطابع الأثري والتاريخي بالمنطقة.

حجر البازلت

أما عن الشوارع الجانبية فيتم تغطيتهات بحجر البازلت، ويجري سرعة تشكيل كيان يتولى إدارة وصيانة هذه المنطقة للحفاظ عليها.

من جانبه قال المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضارية، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أكد على سرعة التنفيذ ولكن بجودة عالية وضرورة الحفاظ على التراث والنسيج العمراني.

الشكل الإسلامي والهوية البصرية

وأوضح في تصريحات تليفزيونية أن مشروع القاهرة التاريخية هدفه إعادة المباني إلى ما كانت عليه منذ إنشائها ، مضيفا :" أي بيت موجود سواء كان قديم أو جديد منتهك لحرمة الشكل الإسلامي سنعود به للشكل الإسلامي وذلك للحفاظ على الهوية البصرية".



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