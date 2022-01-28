فيديو جراف.. حقيقة إقالة حفيظ دراجي من بي إن سبورت

انتشرت خلال الساعات الأخيرة، أنباء كثيرة عن إقالة المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي من قناة بي إن سبورت .





المعلق حفيظ دراجي واحد من أفضل المعلقين العرب، وأحد أهم المشجعين الذين يحاطون بشعبية كبيرة في الوطن العربي، إلى جانب كل من عصام الشوالي من تونس، و علي محمد علي من مصر، وخليل البلوشي من عمان.

مسيرته

ووفقا لمسيرة حفيظ دراجي، فقد بدأ العمل في الإعلام كصحفي في الجزائر ومقدم برامج سياسية واجتماعية في التلفزيون الجزائري قبل أن ينتقل إلى العمل في بي إن سبورت كمعلق رياضي ويحقق نجاحًا كبيرًا.

تم تسريب محادثة - نُسبت لحفيظ دراجي - لم يثبت بعد صحتها، يسيء فيها إلى النساء المغربيات.

وبناءً على ذلك قرر نادي المحامين باللمغرب ، رفع دعوى قضائية ضد المعلق حفيظ دراجي، وذلك لدى المحامي العام القطري.

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