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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

فيديو جراف.. حقيقة إقالة حفيظ دراجي من بي إن سبورت

صدى البلد

انتشرت خلال الساعات الأخيرة، أنباء كثيرة عن إقالة المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي من قناة بي إن سبورت .


 

أساء للنساء المغربيات.. حقيقة إقالة حفيظ دراجي من بي إن سبورت

مصر ضد قطر .. حفيظ دراجي: أحمد رفعت يقدر يمسح الأرض بأي مدافع

المعلق حفيظ دراجي واحد من أفضل المعلقين العرب، وأحد أهم المشجعين الذين يحاطون بشعبية كبيرة في الوطن العربي، إلى جانب كل من عصام الشوالي من تونس، و علي محمد علي من مصر، وخليل البلوشي من عمان.

مسيرته

ووفقا لمسيرة حفيظ دراجي، فقد بدأ العمل في الإعلام كصحفي في الجزائر ومقدم برامج سياسية واجتماعية في التلفزيون الجزائري قبل أن ينتقل إلى العمل في بي إن سبورت كمعلق رياضي ويحقق نجاحًا كبيرًا.

تم تسريب محادثة - نُسبت لحفيظ دراجي - لم يثبت بعد صحتها، يسيء فيها إلى النساء المغربيات.

وبناءً على ذلك قرر نادي المحامين باللمغرب ، رفع دعوى قضائية ضد المعلق حفيظ دراجي، وذلك لدى المحامي العام القطري.

وللمزيد حول التعرف على أخبار المعلق الرياضي حفيظ دراجي .. تابع الفيديو جراف التالي:

المعلق حفيظ دراجي حفيظ دراجي بي إن سبورت عصام الشوالي على محمد على

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