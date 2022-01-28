المغرب يقرر إعادة فتح مجاله الجوي أمام رحلات الركاب

قررت الحكومة المغربية إعادة فتح المجال الجوي للبلاد امام الرحلات الجوية من وإلى المملكة ابتداء من 7 فبراير المقبل.

وأفاد بيان صادر عن الحكومة المغربية مساء الخميس، أن هذه الخطوة ”جاءت استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، وأخذا بعين الاعتبار تطورات الوضعية الوبائية بالبلاد“.

وذكر المصدر ذاته، أنه لمواكبة عملية تطبيق هذا القرار، تقوم لجنة تقنية حاليا بدراسة الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها على مستوى المراكز الحدودية والشروط اللازم توفيرها من طرف المسافرين وسيتم الإعلان عنها لاحقا.

وجددت الحكومة، وفقا للبيان، دعوتها للمواطنات والمواطنين لمواصلة التقيد التام بجميع الإجراءات الاحترازية والالتزام بكل التوجيهات الصادرة عن السلطات العمومية في هذا الشأن.

كما دعت الى الإسراع بتلقي الجرعات المحددة واستكمال مسار التلقيح وخاصة تعزيزه بالجرعة الثالثة، كسلوك يجسد ”التضامن الوطني“ في مواجهة هذه الجائحة، وفق البيان المغربي.

وكانت السلطات المغربية أعلنت في شهر نوفمبر الماضي تعليق جميع الرحلات الجوية المباشرة المتجهة إلى المملكة بسبب المتحور الجديد لفيروس كورونا ”أوميكرون“.

وفي 16 ديسمبر الماضي، قالت الحكومة المغربية إن تعليق الرحلات من البلاد وإليها ”حال دون وصول الموجة الجديدة لفيروس كورونا“.