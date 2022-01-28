بركات: حكيمي مصدر الخطورة الأكبر في المغرب ولابد من التحكم في وسط الملعب

أكد محمد بركات محلل الريمونتادا أن أشرف حكيمي لاعب المنتخب المغربي هو مصدر الخطورة الأكبر في أسود الأطلس وذلك قبل مواجهة منتخبنا الوطني المصري الأحد المقبل في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا المقامة في الكاميرون.



قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "يجب التحكم في وسط الملعب ضد المغرب خاصة أن المنتخب المغربي يمتلك حلولا هجومية في وسط ملعبه يزيد بشكل هجومي، لذلك يجب غلق مفاتيح اللعب الهجومية على المنتخب المغربي" .



وأضاف: "لابد من تأمين وسط الملعب، وأرجح كفة مهند لاشين لقيادة هجوم منتخب مصر أمام المغرب كتعويض لغياب حمدي فتحي الذي تعرض للإصابة ضد كوت ديفوار" .



وختم حديثه قائلا: "أشرف حكيمي من أخطر العناصر في المغرب ولابد من إيقافه، فإيقافه سيجعل المنتخب المغربي ضعيفا في الملعب، ويجب استغلال المساحات خلف حكيمي".