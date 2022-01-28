عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

والله ما وقعت للأهلي ...بن شرقي يكشف عن موقفه النهائي من الزمالك

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة أن المغربي أشرف بن شرقي لاعب فريق الزمالك حسم  الجدل حول انضمامه إلى صفوف النادي الأهلي في الموسم المقبل والجدل الدائر حول رحيله للقلعة الحمراء".


وواصل.  ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc "علم "بوكس تو بوكس" أن بن شرقي أكد لزملائه بين صفوف الزمالك أنه لم يوقع للأهلي بل وأقسم لهم بهذا الأمر مشيرًا إلى أن كل ما يتردد في هذا الشأن عار تمامًا من الصحة".


وتابع: "أوضح بن شرقي لزملائه بين صفوف الزمالك أنه لم يحسم قراره النهائي حتى الآن ويفاضل بين كل العروض الموجودة لديه قبل اتخاذ القرار النهائي".

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم يدرس الدفع بمحمد طارق مدافع فريق الشباب مواليد 2002 في التشكيل الأساسي الذي سيخوض به الفريق مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها غدا الجمعة في الجولة الرابعة لمباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الرابطة.


ويدرس المدير الفني للفريق الأبيض الدفع بمحمد طارق بجوار محمد عبد الغني، على أن يجلس حسام عبد المجيد بديلا.


وكان الزمالك انتظم في معسكر مغلق اليوم استعدادا للقاء المرتقب، ويخوض الزمالك مباراة الغد بقائمة تضم كل من:
حراسة المرمى: محمد عواد - السيد عطية  .
خط الدفاع: حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة - أحمد زكي - محمد عبد الشافي - محمد طارق    .
خط الوسط: محمد حسام بيسو  - يوسف أوباما - إسلام جابر - محمد أوناجم  - محمود عبد الرازق شيكابالا  - رزاق سيسيه  - سيف جعفر  - سيد نيمار -  ماجد هانى  .
خط الهجوم: يوسف أسامة  - عمر السعيد  - حسام أشرف  .

الزمالك سيراميكا كليوباترا أشرف بن شرقي محمد عبد الشافي شيكابالا عبد الله جمعه الأهلى

موضوعات متعلقة

جورجينا تحتفل بعيد ميلادها بطريقة مبهرة من دبي.. صور

ترشيحاتنا

زار حديقة بأوغندا.. أفيال تهاجم سائحا عربيا وتتسبب في وفاته

لامبورجيني كونتاش تخطف الأنظار من جديد .. فيديو

صيغة للصلاة على النبي فيها الشفاء والعطاء..احفظها ورددها كل يوم

تركي آل الشيخ لـ رامز جلال قبل تكريمه بالسعودية: "لابسلي ترتر"

السعودية.. بيان للتحالف حول ادعاءات ميليشيات الحوثي استهداف سجن بصعدة

وزيرة الهجرة: المرأه المصرية تشهد العصر الذهبي لها تحت قيادة الرئيس..وأنا ست بيت برة الوزارة..فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة شاب بعد دقائق من ظهوره في بث مباشر على الفيس بوك

هبة وحمادة.. أغرب عواصف وأعاصير ضربت مصر وهذا موعد انتهاء موجة البرد

بيان عاجل من الصحة العالمية حول اكتشاف فيروس NeoCoV الجديد

أساء للنساء المغربيات.. حقيقة إقالة حفيظ دراجي من بي إن سبورت

طه إسماعيل يفتح النار على موسيماني بعد هزيمة الأهلي

طقس الـ 72 ساعة القادمة.. استمرار الصقيع والأجواء شديدة البرودة

حادث مروع بـ الدائري الأوسطي ومصرع 3 أشخاص وإصابة 7

الصحة: 37 مليونا و122 ألف مواطن حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البرد القارس.. متى تنتهي موجة الصقيع.. وكم تبقى من فصل الشتاء؟

الأهلي الخاسر الأكبر..هل يستكمل الشناوي وحمدي فتحي بطولة أفريقيا ويلحقان بالمارد الأحمر في المونديال؟

كامل الباشا : الفرصة جاءتنى فى الدقيقة 90 .. انتظرونى بـ الغرفة 207 وأستعد لمسلسل بريطاني .. حوار

الفرق بين التوحد والانطواء وأسباب وأعراض كل منهما وطرق العلاج

فيديو

عايزة حقي .. قصة تعرض الفنانة كارولين عزمي للتحرش والشتائم بألفاظ خارجة  "فيديو"

بسبب زواج الأقارب .. ما قصة الأطفال الشمعيين بمحافظة البحر الأحمر

آسف يا نني .. خالد الغندور يعتذر لنجم منتخب مصر على الهواء "فيديو"

تفاصيل ألبومه الجديد.. كاظم الساهر يكشف عن أسباب الفرحة في حياته |فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ