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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواجهة حماسية بين ثلاث سيارات سيدان من BMW.. من الفائز؟.. فيديو

مواجهة حماسية بين
مواجهة حماسية بين ثلاث سيارات سيدان من BMW.. من الفائز ؟

تراجعت مبيعات السيارات من فئة السيدان بشكل ملحوظ مؤخراً وتصدرت السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات صدارة المبيعات، لكن بعض صانعي السيارات يواصلون تقديم سيارات السيدان الفاخرة مثل BMW التي تعتبر واحده ابرز الشركات المصنعة لسيارات السيدان عالمياً، حيث تمتلك تشكيلة مميزة عالية الجودة. 

تأتي سيارات M5 وM8 من الشركة الألمانية BMW كسيارات سيدان فاخرة وقوية مع بعض أوجه التشابه الكبيرة بينهما، ولكن هذا لا يُترجم إلى نتائج الأداء نفسها في الشوارع كما يوضح الفيديو الذي نشرته قناة Carwow على موقع يوتيوب.

يقدم مقطع الفيديو سباق تسارع مثير بين BMW M8 Competition Gran Coupe في مواجهة BMW M5 Competition و BMW M5 CS، حيث تأتي السيارات الثلاث بنفس المحرك V8مزدوج التوربو بسعة 4.4 لتر، لكن طرازي M5و M8 Competitionينتجانقوة 625 حصانًا (466 كيلووات) وعزم دوران 553 رطلاً (750 نيوتن متر)، بينما ينتج طرازM5 CS  قوة تصل الى 635حصاناً (473 كيلوواط) ونفس القدر من عزم الدوران في السياراتين السابقتين، وتمتلك السيارات الثلاثة نفس علب التروس ذات الثماني سرعات والدفع الرباعي القوة، لكنها بعيدة كل البعد عن معركة متساوية.

كان السباق الأول بداية مشكوك فيها على الرغم من أن السباق الثاني حل طراز M5 CSأولاً بزمن قدره 10.9 ثانية بينما وصل طراز M8 Competition في زمن 11.3 ثانية وجاء M5 Competition ثالثاً بزمن 12.7 ثانية. ومع ذلك، ولكن في احدى السباقات الآخرى تمكنت Carwow من الحصول على 11.1 ثانية من سيارة السيدان لذلك ربما لم تكنM5 Compفي أفضل حالاتها.

لا تختلف سباقات التسارع كثيراً حيث تتمتع M5 CSبأفضلية ويرجع ذلك في المقام الأول لخفه وزنها كما فازت أيضاً باختبار الفرامل، حيث توقفت على مسافة أقصر من الأخريين باستخدام سيراميك الكربون، ومن المؤكد أن M5 CS هو أفضل عرض أداء في هذه المواجهة، ولكن هل يستحق علاوة السعر الأداء الإضافي؟ قد يساعد السباق حول المضمار في تبرير السعر الأعلى.

السيارات الرياضية السيدان BMW CARWOW BMW M5

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