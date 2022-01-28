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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

المجتمعات العمرانية تعقد البرنامج التدريبي الثالث لرفع كفاءة الكوادر البشرية

البرنامج التدريبى
البرنامج التدريبى لدعم الكوارد البشرية بالمجتمعات العمرانية

أعلن المحاسب أحمد سعيد، مساعد وزير الإسكان – المشرف على قطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن أنه تم عقد البرنامج التدريبي الثالث " تدريب المدربين في جودة الأعمال T.O.T "، للمشاركين من الوحدات الفرعية لوحدة المدن المستدامة برئاسة الهيئة والوحدات الفرعية بأجهزة المدن، والذي أقيم بقاعة الراحل المهندس علاء عبدالعزيز، بمقر جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، بهدف رفع كفاءة الكوادر البشرية الموجودة بالهيئة ذاتياً.

وأوضح المحاسب أحمد سعيد، مساعد وزير الإسكان – المشرف على قطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن برنامج تدريب المدربين "T. O. T" تقوم به الإدارة العامة للجودة بالهيئة ذاتيا، بمعرفة العاملين بها، من أجل إعداد كوادر مدربين ومحاضرين كلُ في تخصصه، وذلك للاكتفاء الذاتى بموظفي الهيئة والأجهزة المتميزين لإقامة الدورات التدريبية اللازمة.
 

جانب التدريب


وقال المحاسب أحمد سعيد، مساعد وزير الإسكان – المشرف على قطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: شارك فى البرنامج التدريبي ممثلو أجهزة مدن ( ١٥ مايو - ٦ أكتوبر - الشيخ زايد - حدائق أكتوبر - بدر - القاهرة الجديدة - سفنكس - السادات - العاشر من رمضان - العبور الجديدة - الشروق - العبور - بني سويف الجديدة – ناصر الجديدة "غرب أسيوط" - الفيوم الجديدة - النوبارية الجديدة - برج العرب الجديدة - المنيا الجديدة - سوهاج الجديدة - أخميم الجديدة - قنا الجديدة - أسيوط الجديدة ).

أضاف المحاسب أحمد سعيد، مساعد وزير الإسكان – المشرف على قطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن البرنامج التدريبى سيتم عقده لباقى المدن تباعاً، وذلك بعد نجاح البرنامج الأول بجهاز مدينة السادات، والثاني بجهاز مدينة قنا الجديدة، والثالث بجهاز مدينة الشيخ زايد، بنسبة حضور ١٠٠% طوال أيام الانعقاد.
 

البرنامج التدريبي
 

جدير بالذكر، أنه تم عقد البرنامج التدريبي، بدعم من المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، وتحت إشراف المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن - رئيس وحدة المدن المستدامة والطاقة المتجددة، والمهندس أيوب متولي، المشرف على الإدارة العامة للإشراف علي الجودة، والدكتورة دنيا ربيع، المدير التنفيذى لوحدة المدن المستدامة والطاقة المتجددة، والدكتور أحمد كمال رشاد، مدير إدارة الجودة بالإدارة العامة للإشراف على الجودة بالهيئة.
 

المجتمعات العمرانية وحدة المدن المستدامة والطاقة المتجددة مدينة النوبارية الجديدة مدينة الشيخ زايد وزير الإسكان

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