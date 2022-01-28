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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

منى زكي عن "أصحاب ولا أعز" : مستعدة ألعب اللعبة في الحقيقة.. فيديو

صدى البلد

عرضت قناة "العربية" تقريرًا عن التعليق الأول لمنى ذكي بعد عرض فيلم " أصحاب ولا أعز ".
 

وأفاد التقرير، أنه وسط الضجة الواسعة التي يثيرها فيلم “ أصحاب ولا أعز” ظهرت الفنانة منى ذكي لأول مرة بعد عرض الفيلم في مقابلة نشرتها "نتفليكس" على قناتها في "يوتيوب"، حيث قالت: "اللعبة أكيد العبها في الحياة العادية معنديش مشكلة، لأن أنا معنديش أسرار رهيبة في حياتي خالص ".
 

وذكر التقرير ، أن النجمة المصرية تحدثت عن شخصيتها في الفيلم قائلة :" قدرت احس اوي بالشخصية ، لاني تعايشت فيها مع ناس صحابي ، وناس حواليا كتير ، عشان كده كنت مهتمة وحابة ابين يعني إيه الست تبقى حاسة انها مش ست ، بسبب الراجل الي معاها ".

 

وأضاف التقرير ، أنه بالتزامن مع الجدل المتواصل حول الفيلم كشفت مواقع مختصة أن منصة " نتفليكس" تستعد لتصوير نسخ عربية من أفلام أجنبية شهيرة .

أول تعليق لمنى زكي بعد عرض فيلم "أصحاب ولا أعز" - YouTube

نتفليكس مني ذكي أصحاب ولا أعز اخبار توك شو يوتيوب

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منى زكي عن "أصحاب ولا أعز" : مستعدة ألعب اللعبة في الحقيقة.. فيديو

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