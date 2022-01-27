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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| إصابة منة شلبي بـ فيروس كورونا.. تعليق منى زكي على لعبة فيلم أصحاب ولا أعز

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، ومن أبرزها إصابة منة شلبي بـ فيروس كورونا ، تعليق منى زكي على فيلم أصحاب ولا أعز، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

العاقلة لا تتزوج .. إليسا : أحب الرجل بقوة |فيديو

تحدثت الفنانة إليسا خلال حلولها ضيفة على أحد البرامج عن الحب والزواج.

وقالت:" المرأة العاقلة لا تتزوج كما قال أحد الحكماء، وحينما نكون صغار نستطيع أن نحب، وأنا أحب الرجل وبقوة وأشعر أنه نصفي الثاني، وحينما كان يأتي أناس إلى بيتنا ويقولون لي نفرح بيكي، كان يعترض والدي على هذا، وما كان عنده مانع  أن أتزوج.

وتابعت:" والدي قال إنها يجب أن تعمل ويكون لديها حياه وبعدها تقرر ما تفعل، وحينما استقللت بحياتي شعرت أنني يمكن أن أعيش بدون رجل، وانا عشت أكثر من علاقة حب.

 

خاص| تفاصيل إصابة منة شلبي بـ فيروس كورونا

أكد مصدر داخل صناع مسلسل بطلوع الروح إصابة الفنانة منة شلبي بفيروس كورونا المستجد، خلال الأيام الماضية.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، أنه تأكد إصابة منة شلبي بفيروس كورونا، أثناء خضوعها لمسحة قبل السفر إلى بيروت لتصوير مشاهد المسلسل، ولكن نتيجة المسحة جاءت إيجابية وتم إلغاء سفرها وتأجل التصوير إلى شهر فبراير لحين شفاء الفنانة. 

 

رؤوف عبد العزيز يدخل بمسلسل سوشيال إلى مرحلة المونتاج

انتهى فريق عمل مسلسل سوشيال من تصوير مشاهدهم قبل يومين، ويدخل المخرج رؤوف عبد العزيز بالمسلسل إلى مرحلة المونتاج خلال الفترة الحالية، تمهيدًا لعرض المسلسل في شهر فبراير المُبل عبر القنوات الفضائية.

 

معنديش أسرار رهيبة| منى زكي تعلق على لعبة فيلم أصحاب ولا أعز

عرضت قناة Netflix MENA عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، لقاء مع أبطال فيلم أصحاب ولا أعز، التي عرضته منصة نتفليكس قبل أيام قليلة وأثار جدلًا كبيرًا فور عرضه.

وتحدث الفنانة منى زكي اللعبة التي لعبها أبطال فيلم أصحاب ولا أعز - التي اعتمدت على إظهار أسرار الأبطال في جلسة بين الأصدقاء- إذ قالت «منى»: «أكيد ألعبها في الحياة العادية معنديش أي مشكلة، لإن أنا عموما معنديش أسرار رهيبة في حياتي».

 

أنا خايفة .. أمينة خليل تخضع لـ مسحة كورونا |شاهد

نشرت الفنانة أمينة خليل صورة لها عبر خاصية استوري على حسابها بـ إنستجرام وهى تجري مسحة كورونا، وكتبت:" ماحدش يتريق علي منظري علشان خايفة، الروب علشان الجو برد أوي أكيد أنتوا كمان لابسين روب".

 

أرملة أحمد راتب : أصبت بـ أميكرون.. وهذه تفاصيل حالتي الصحية| خاص

أعلنت فيرا يوسف، أرملة الفنان أحمد راتب، إصابتها بفيروس كورونا، من خلال حسابها على فيسبوك.

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