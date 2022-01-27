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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رؤوف عبد العزيز يدخل بمسلسل سوشيال إلى مرحلة المونتاج

المخرج رؤوف عبد العزيز
المخرج رؤوف عبد العزيز

انتهى فريق عمل مسلسل سوشيال من تصوير مشاهدهم قبل يومين، ويدخل المخرج رؤوف عبد العزيز بالمسلسل إلى مرحلة المونتاج خلال الفترة الحالية، تمهيدًا لعرض المسلسل في شهر فبراير المُبل عبر القنوات الفضائية. 

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تفاصيل مسلسل سوشيال

تدور أحداث مسلسل "سوشيال" في إطار إجتماعي، حول مخاطر السوشيال ميديا وعمليات التجسس والنصب، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية.

مسلسل" سوشيال" بطولة أحمد زاهر، وميرنا نور الدين، وفرح الزاهد، تامر فرج، جيهان خليل، عابد عناني، إسلام حافظ، ومطرب الراب شاهين العبقري، إخراج رؤوف عبد العزيز، تأليف محمد جلال. 

مسلسل "سوشيال" تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول مخاطر السوشيال ميديا، وينتمي إلى نوعية المسلسلات ذات الـ 15 حلقة، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، ويشارك في بطولته كلا من  أحمد زاهر، وميرنا نور الدين، وتامر فرج، وجيهان خليل، وعابد عنانى، وإسلام حافظ، تأليف محمد جلال في اولى تجاربه الدرامية، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.

 

أعمال المخرج رؤوف عبد العزيز المقبلة

وعلى جانب آخر، انتهى رؤوف عبد العزيز، من تصوير فيلم "الباب الأخضر"، قصة وسيناريو وحوار الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ويعكف خلال الفترة الحالية على الانتهاء من المراحل النهائية للمونتاج، لكي يصبح الفيلم جاهز للعرض خلال الفترة المقبلة.

 

أحدث أعمال المخرج رؤوف عبد العزيز

يذكر أن آخر أعمال المخرج رؤوف عبد العزيز، مسلسل الطاووس، الذي عرض رمضان الماضي ويشارك النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد، وسيناريو وحوار كريم الدليل.

سوشيال مسلسل سوشيال رؤوف عبد العزيز المخرج رؤوف عبد العزيز احمد زاهر

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