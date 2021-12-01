أبرزهم زاهر وميرنا وجيهان.. القائمة الكاملة لـ أبطال مسلسل «سوشيال»

بدأ المخرج رؤوف عبد العزيز، تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد "سوشيال"، بطولة النجم أحمد زاهر، وتأليف محمد جلال في أولى تجاربه بالدراما التلفزيونية.

وكشف الشركة المنتجة عن القائمة الكاملة لأبطال المسلسل، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة عبر إحدى المنصات الإلكترونية، حيث انضم إلى قائمة المشاركين في بطولة المسلسل بجانب أحمد زاهر، كل من ميرنا نور الدين، وتامر فرج، وجيهان خليل، وعابد عنانى، وإسلام حافظ، وجار التعاقد مع باقي أبطال المسلسل والإعلان عنهم.

وواصل المخرج رؤوف عبد العزيز في مسلسله الجديد، البحث عن دماء جديدة وضخها في أعماله على غرار مسلسلات السابقة، والعمل على دعمها، حيث يفضل دائما البحث والتنقيب عن المواهب الشابة المختفية عن الأنظار والتي تمتلك موهبة إبداعية مميزة، ولكنهم في انتظار الفرصة التي تقدمهم للجمهور، حيث قرر تقديم الكاتب محمد جلال في أولى تجاربه في الدراما التلفزيونية في مسلسل "سوشيال"، مثلما فعل قبل ذلك في العديد من الأعمال الدرامية التي قدمها، أبرزها مسلسل "قمر هادي"، حينما قدم الكاتب إسلام حافظ، وآخرها رمضان الماضي مسلسل "الطاووس" والذي قدم لنا كاتب سيناريو مميزا هو كريم الدليل.

مسلسل "سوشيال" تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول مخاطر السوشيال ميديا، وينتمي إلى نوعية المسلسلات ذات الـ 15 حلقة، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، ويشارك في بطولته كل من أحمد زاهر، وميرنا نور الدين، وتامر فرج، وجيهان خليل، وعابد عنانى، وإسلام حافظ، تأليف محمد جلال في اولى تجاربه الدرامية، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.

على جانب آخر، انتهى رؤوف عبد العزيز من تصوير فيلم "الباب الأخضر"، قصة وسيناريو وحوار الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ويعكف خلال الفترة الحالية على الانتهاء من المراحل النهائية للمونتاج، لكي يصبح الفيلم جاهزا للعرض خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن آخر أعمال المخرج رؤوف عبد العزيز، مسلسل “الطاووس”، الذي عرض رمضان الماضي، وشارك فيه النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد، وسيناريو وحوار كريم الدليل.