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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

العاقلة لا تتزوج .. إليسا : أحب الرجل بقوة |فيديو

اليسا
اليسا

تحدثت الفنانة إليسا خلال حلولها ضيفة على أحد البرامج عن الحب والزواج.

وقالت:" المرأة العاقلة لا تتزوج كما قال أحد الحكماء، وحينما نكون صغار نستطيع أن نحب، وأنا أحب الرجل وبقوة وأشعر أنه نصفي الثاني، وحينما كان يأتي أناس إلى بيتنا ويقولون لي نفرح بيكي، كان يعترض والدي على هذا، وما كان عنده مانع  أن أتزوج.

وتابعت:" والدي قال إنها يجب أن تعمل ويكون لديها حياه وبعدها تقرر ما تفعل، وحينما استقللت بحياتي شعرت أنني يمكن أن أعيش بدون رجل، وانا عشت أكثر من علاقة حب. 

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وعلى جانب آخر دعمت الفنانة اللبنانية اليسا النجمة مني زكي بعد الهجوم الذي تعرضت له في الفترة الأخيرة بسبب فيلمها اصحاب ولا أعز .

وغردت اليسا من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلة: “ليش عم نرجع لورا؟ كانت أفلامنا فيها عري وقبلات ومشاهد جنسية وكنا نتقبلها ونحضرها وما يصير أزمات، ليش عم نرجع لورا بدل ما نتقدم بمنطق التقبل والحرية؟”.

وتابعت :" بالنهاية اللي مش موافق ما يحضر.. المنصة ما إلزامية والفيلم متوفر لمن يريد وما عم ينفرض عا كل الناس.. أنا شخصيا كتير حبتو ".

التواصل الاجتماعي إليسا الفنانة اللبنانية الفنانة اللبنانية إليسا الفنانة اليسا

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