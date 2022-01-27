خاص| تفاصيل إصابة منة شلبي بـ فيروس كورونا

أكد مصدر داخل صناع مسلسل بطلوع الروح إصابة الفنانة منة شلبي بفيروس كورونا المستجد، خلال الأيام الماضية.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، أنه تأكد إصابة منة شلبي بفيروس كورونا، أثناء خضوعها لمسحة قبل السفر إلى بيروت لتصوير مشاهد المسلسل، ولكن نتيجة المسحة جاءت إيجابية وتم إلغاء سفرها وتأجل التصوير إلى شهر فبراير لحين شفاء الفنانة.

مسلسل بطلوع الروح

قررت النجمة منة شلبى ان تخوض الماراثون الرمضانى المقبل 2022 من خلال مسلسل “بطلوع الروح”، من إخراج كاملة أبو ذكرى، ومن تأليف محمد هشام عبية، ويشارك فى بطولة العمل كل من إلهام شاهين وأحمد السعدنى وأحمد داوود، ومن المقرر تصوير العمل كاملاً فى لبنان، حيث تدور أحداثه فى إطار 15 حلقة فقط.

بداية منة شلبي

بدأت منة شلبي مسيرتها في التمثيل عام 2000 من خلال مسلسل سلمى يا سلامة مع سميحة أيوب، وثم قدمت أولى أعمالها فى مجال السينما من خلال فيلم الساحر الذي يعد خطوتها الأولى لباب الشهرة ، ثم تلاها مجموعة من الاعمال السينمائية والتليفزيونية مثل فيلم بحب السيما مع الفنانة ليلى علوي ومسلسل أين قلبى مع يسرا ومسلسل لدواعي أمنية مع كمال الشناوى .

أفلام منة شلبي

قدمت منة شلبي عدد من الاعمال السينمائية ذات الطابع الكوميدى الشبابى ، وقد كانت تلك الاعمال متسقة مع المرحلة التى مرت بها السينما مثل كلم ماما ، شباب تيك اواى ، ، فيلم هندى ، اوعى وشك ، احلام عمرنا ، ولكن سرعان ما غيرت منة اتجاتها واختياراتها فى عالم الفن ، لتبدأ مرحلة جديدة ، جعلت منها مشروع فنانة هامة سوف تذكر فى تاريخ الفن المصرى.

مسلسلات منة شلبى

لـ منة شلبي تجربة فى مجال الدراما التليفزيونية مختلفة ، فقد قدمت عدد من الأعمال الهامة مثل حارة اليهود وواحة الغروب والذى قدمت من خلال دور من أفضل ادوارها .

منة شلبي حين صرحت انها ليست ممثلة موسم محدد ، وقد كانت تقصد انها لا تتعمد ان تطل على جمهورها بعمل خلال شهر رمضان الكريم من اجل التواجد فقط ، وهذا يعيدنا الى ان منة شلبى ممثلة ذات تفكير ورؤية فنية مختلفة ، لذا فنجد انها قدمت مجموعة من الاعمال على المنصات كانت موقفة ومختلفة مثل مسلسل لية لا2 ، والذى نجحت من خلاله فى احداث حراك مجتمعى ، واثبت منة شلبي المقولة الشهيرة والصحيحة ان الفن يحدث تغير فى المجتمع ، فقد ارتفع عدد طلبات كفالة الاطفال بعد عرض مسلسلها .