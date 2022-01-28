التعليم العالي في أسبوع.. إحالة واقعة انتحال شخص صفة مصطفى محمد للتحقيق.. انشاء مراكز لرعاية الموهوبين والنوابغ والمُبدعين بالجامعات.. إجازة منتصف العام تبدأ 5 فبراير.. العودة للدراسة 19من نفس الشهر

التعليم العالي في أسبوع:

توقيع بروتوكول تعاون بين المستشفيات الجامعية ومؤسسة "حياة كريمة"

التعليم العالي تحيل واقعة انتحال شخص صفة مصطفى محمد للتحقيق

أبرزها الالتزام بجدول الفصل الدراسي الثاني.. قرارات جديدة للمجلس الأعلى للجامعات

مصر تشارك في أعمال الدورة العادية الـ 116 للمجلس التنفيذي لمنظمة الإلكسو

دور حيوي لجامعات الصعيد في اطلاق 51 قافلة شاملة



شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها صدور قرارات جديدة للمجلس الأعلي للجامعات حول الامتحانات واجازة منتصف العام الدراسي والفصل الدراسي الثاني، بالإضافة إلى إحالة واقعة انتحال شخص لصفة اللاعب مصطفى محمد بامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول إلى التحقيق.



أعلنت وزارة التعليم العالي، إحالة واقعة انتحال شخص لصفة طالب بمعهد المدينة العالي بشبرامنت بمحافظة الجيزة، وأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي، بدلًا من الطالب المُقيد رسميا بالمعهد، للتحقيق.

وأكدت الوزارة أن هذه الواقعة حاليًا محل تحقيق من جانب النيابة العامة ، كما تتابع الوزارة التحقيقات الجارية حاليا من جانب المعهد بشأن ملابسات هذه الواقعة.

وأوضحت أنه سيتم إعلان نتائج التحقيقات الجارية من جانب المعهد فور انتهائها.

بينما عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بجامعة أسوان، بحضور د. محمد لُطيف أمين المجلس والسادة أعضاء المجلس.

ووافق المجلس على إنشاء مراكز رعاية الموهوبين والنوابغ والمُبدعين بالجامعات، والتي تشمل عدة وحدات: وحدة المواهب الفنية، وحدة المواهب الأدبية، وحدة المواهب العلمية، وحدة المواهب التكنولوجية، وحدة المواهب الرياضية، وتختص هذه المراكز بالتعاون مع إدارات الكليات والمعاهد بالجامعات، باكتشاف المواهب والنوابغ في المجالات الفنية والأدبية والعلمية والتكنولوجية والرياضية ورعايتها، وتعميم برامج مُحددة لتلبية احتياجاتهم وتنمية قدراتهم، وتعزيز الانتماء الوطني لديهم، وتنمية وعي المجتمع بأهمية الموهبة والنبوغ والإبداع، وذلك بالتعاون والتنسيق مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.



وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بإتاحة الفرصة أمام الطلاب الموهوبين فنيًا، لتقديم عروضهم بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية، استعرض المجلس جهود الجامعات في إعداد وتدريب فرق كورال طلاب الجامعات، وإجراء المسابقات بينها، استعدادًا لإتاحة الفرصة أمام الفرق الفائزة لتقديم عروضها بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة القادمة.



واستعرض المجلس جهود جامعات الصعيد في ترتيب الزيارات الميدانية لطلاب الجامعات للمشروعات القومية الكبرى بمحافظات الصعيد، بالتعاون مع المؤسسات المعنية بالدولة خلال الفترة القادمة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

وقال د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات، أن المجلس استعرض في اجتماعه تقريرًا شاملًا حول سير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري، وأوضح التقرير إجراء الامتحانات بكافة الجامعات والمعاهد وسط إجراءات احترازية مُشددة، مع ارتفاع نِسب حضور الطلاب للامتحانات وفق الجداول المُحددة لهم مسبقًا.

وأوضح التقرير أن عدد مرات حضور طلاب الجامعات والمعاهد لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، خلال الفترة من 1 يناير وحتى 20 يناير 2022 بلغت نسبتها 95% من إجمالي عدد مرات أداء الامتحان، وهو ما يعكس التزام الطلاب بأداء الامتحانات في ظل تطبيق الجامعات إجراءات احترازية ووقائية مُشددة؛ لضمان أقصى قدر من الوقاية من فيروس كورونا المُستجد، وذلك لكافة مُنتسبي المجتمع الأكاديمي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير التعليم العالي قدم الشكر لمُنتسبي الجامعات والمعاهد على الانضباط الكامل في تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري، كما أشاد بالإجراءات الاحترازية المُشددة التي تتخذها الجامعات والمعاهد، موجهًا بضرورة الاستمرار في الانضباط الكامل والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية حتى إتمام الامتحانات، مع استمرار رفع حالة الاستعداد القُصوى بكافة المستشفيات الجامعية لاستمرار دورها الفاعل خلال فترة الامتحانات، وكذلك استمرار استعدادتها القُصوى في تقديم خدماتها الصحية والعلاجية للمواطنين لمواجهة جائحة كورونا بالتعاون والتنسيق الكامل مع مستشفيات وزارة الصحة والسكان.

ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات وإعلان النتائج للطلاب بالسرعة المطلوبة؛ لتمكينهم من تسجيل المُقررات الدراسية مع بداية الفصل الدراسي الثاني بكافة الكليات التي تعتمد على نظام الساعات المُعتمدة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس أكد على التزام كافة الجامعات والمعاهد بالجدول الزمني للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري، حيث تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي الجاري في 5 فبراير القادم لمدة أسبوعين، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 19 فبراير القادم، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في 9 يونيو القادم، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهرى يونيو ويوليو القادمين، وفق نظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها.

ووجه الوزير بضرورة تحديث المواقع الإلكترونية والصفحات الرسمية للجامعات، بما يجعلها أداة حيوية للتفاعل مع المُجتمع الجامعي والرأي العام، إضافةً إلى تطوير منظومة الأداء الإعلامي بكافة الجامعات، بما يُمكنها من تسويق إنجازاتها للرأي العام.



كما تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو – إلكسو – إيسيسكو)، تقريرًا مقدمًا من د. غادة عبدالبارى الأمين العام للجنة الوطنية المصرية وممثل جمهورية مصر العربية بالمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "إلكسو"، حول مشاركة مصر في أعمال الدورة العادية الــ116 للمجلس التنفيذي للإلكسو، خلال الفترة من 25 - 26 يناير 2022، والتي استضافتها المملكة العربية السعودية، بحضور د. محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة، وأ. هاني بن مقبل المقبل رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة، والسادة أعضاء المجلس.

وفي كلمتها، أكدت د. غادة عبدالباري أن المجلس التنفيذي يعُد أحد الأجهزة الحاكمة للمنظمة، ويعقد جلساته بصفة دورية لدراسة أهم أولويات المنظمة، وأنظمتها وبرامجها والقضايا ذات الاهتمام المُشترك في التربية والثقافة والعلوم.

بينما تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، تقريرًا من د. حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، حول توقيع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بروتوكول تعاون مُشترك مع مؤسسة "حياة كريمة"؛ بهدف توحيد جهود الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين، وخاصةً الأسر الأكثر احتياجًا في التجمعات الريفية.

وأشار التقرير إلى أن هذا البروتوكول يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية، من خلال تنفيذ المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة" والتي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، وكذلك الحد من التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا المُستجد.

وقع البرتوكول د. حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ود. ندى الدمياطي مدير القطاع الطبي بمؤسسة حياة كريمة، وذلك بمقر المجلس بجامعة القاهرة.

وينص البروتوكول على قيام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بتقديم الخدمات الطبية بالمجان للحالات المرضية التي تُحولها مؤسسة حياة كريمة له، وذلك في إطار العمل المشترك لصالح المبادرات والأعمال الوطنية، ولتقديم الخدمات والتدخلات الطبية للفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، فضلًا عن تقديم التوعية الطبية للمواطنين بمختلف المحافظات.



وقي سياق آخر وافق المجلس الأعلى للجامعات برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وأمانة د.محمد لطيف ، على البرامج التنفيذية المستقبلية المُقدمة من جامعات إقليم الصعيد (الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط ، سوهاج ، جنوب الوادي ، الأقصر، أسوان) لخدمة المجتمع المحلي ، في المجالات الصحية، والبيئية، والبيطرية، والاجتماعية، ومحو الأمية وبناء القدرات.



من جانبه، أشاد الوزير بالدور الحيوي الذي تقوم به جامعات الصعيد في خدمة مجتمعها، مشيرًا إلى أن الخطط والبرامج التنفيذية المُقدمة من هذه الجامعات تهدف إلى إطلاق قوافل شاملة لـ51 مركزًا والقرى التابعة لها كمرحلة أولى خلال العام الجاري بالمحافظات الواقعة في النطاق الجغرافي لجامعات الصعيد، وذلك بالتعاون مع مبادرة "حياة كريمة"، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتفعيل دور الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بوجه عام في خدمة المجتمع والبيئة المُحيطة.