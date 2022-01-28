انتهاء تبطين 400 كم من الترع بتكلفة 853 مليون جنيهاً في بني سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقرير الإدارة المركزية للموارد المائية والرى ببنى سويف،بشأن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل وتبطين البنية التحتية المائية والذي يهدف إلى تأهيل ورفع كفاءة الترع لتحقيق أعلى مستوى من ضبط الجودة، حيث تضمن التقرير نسب التنفيذ والأطوال،التي تم الانتهاء منها بكل مركز أومدينة، والعمليات الجاري طرحها والمعوقات للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية

وصرح المحافظ بحسب التقرير الذي أعده المهندس نصر بركات البلاصي وكيل وزارة الري، بأنه يجرى العمل في تنفيذ 41 عملية، حيث تم الانتهاء من تبطين 400 كم تقريبا بتكلفة 853مليون جنيهاً،فيما يبلغ إجمالي أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها 806 كم تقريباً بتكلفة 2 مليار و165مليون جنيهاً تقريباً ،لتخدم 303ألف و 128 فداناً من خلال 195 ترعة بدائرة المحافظة، بينما تقدر الأعمال الجاري تنفيذها بأطوال 631.6 كم تقريباً تخدم زمام 204ألف و229 فداناً باعتمادات تقدر بنحو مليار و560 مليون جنيهاً،فيما يصل إجمالي أطوال الأعمال الجاري طرحها وترسيتها 174كم تقريباً تخدم زمام 98لف و899 فداناً

كما شدد المحافظ على أهمية تكثيف المرور على الترع والمصارف من خلال لجان المرور المشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الرى والصرف بالمراكز والمدن لاتخاذ الإجراءات اللازمة،حيال مواجهة التعديات فى مهدها، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع

تجدر الإشارة إلى أن المحافظ قد أصدر قراراً، بتشكيل لجنة برئاسة النائب بلال حبش، للمرور والمعاينة على الطبيعة للمشروعات ،للوقوف على نسب التنفيذ ورصد أية معوقات تواجه سير الأعمال لسرعة تذليلها وتوفير البدائل المناسبة ،لتسيهيل الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع الذي يوفر العوائد والمكاسب التي تعود على منظومة الري، بتوفير المياه لأغراض الرى والصناعة ومياه الشرب وتقليل والهدر،ولضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية فضلا عن ترشيد تكلفة أعمال الصيانة والتطهير للمصارف والمجارى المائية