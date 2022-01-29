عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

السفر والأكل في المطاعم.. أنشطة تزيد من فرص الإصابة بكورونا

فيروس كورونا
فيروس كورونا

مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، حثت الأطباء المواطنين على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للوقاية منها، ومع وجود متغير أوميكرون Omicron شديد العدوى على الإطلاق، أصبح من المهم جدًا اتباع السلوك المناسب لـ كورونا COVID.

أنشطة تزيد من فرص الإصابة بكورونا

 بجانب ارتداء الأقنعة الخاصة بك، والحفاظ على مسافة اجتماعية والالتزام بنظافة اليدين المناسبة، والابتعاد عن أنشطة معينة قد يضمن سلامتك أيضًا.

txt

أهم أعراض أوميكرون عند الأطفال وتحذير للآباء.. فيديو

txt

استشاري مناعة يكشف الأعراض الحقيقية بعد التعافي من أوميكرون

1- السفر

سواء كنت تخطط للذهاب إلى مكان ما عن طريق الجو أو تتطلع إلى رحلة بالقطار أو الحافلة، تذكر أنه من خلال القيام بذلك، فإنك لا تعرض نفسك للخطر فحسب ، بل تزيد من فرص الآخرين في الإصابة بالفيروس، في إذا كنت بدون أعراض. نظرًا لارتفاع معدل الإصابة بالفيروس وحقيقة أنه يمكن أن ينتشر فقط عن طريق الاتصال الوثيق، فإن السفر يعد بالتأكيد نشاطًا محفوفًا بالمخاطر.

ويعد استخدام وسائل النقل العام بأي وسيلة مخاطره، ولا توجد طريقة يمكنك من خلالها البقاء بعيدًا عن الآخرين بمقدار 6 أقدام، إضافة إلى ذلك فأنت أكثر عرضة للمس سطح ملوث، وهي إحدى طرق نقل الفيروس أيضًا.

2- تناول الطعام في المطعم

يعد فيروس كورونا شديد العدوى ويمكن أن ينتشر عن طريق الاتصال الوثيق، ولهذا يحث الخبراء الأشخاص على تجنب الأماكن المزدحمة، بصرف النظر عن ذلك، يُعتقد أن فيروس SARs-COV-2 قد ينتشر بشكل أكثر انتشارًا في بيئة داخلية مغلقة سيئة التهوية ومزدحمة.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، لأن "الهباء الجوي يمكن أن يظل معلقًا في الهواء أو ينتقل إلى مسافة أبعد من مسافة المحادثة"، هذا هو السبب في أن تناول الطعام داخل مطعم مزدحم هو بالتأكيد غير آمن للغاية، خاصةً عندما يتم تشغيل متغير شديد التحور مثل أوميكرون Omicron بحرية بين الأشخاص.

3- التجمعات العائلية

إذا كنت تخطط لاستضافة حفلة منزلية، فمن المؤكد أنها فكرة سيئة، فإن فيروس كورونا هو عدوى تنفسية شديدة العدوى ويمكن أن تنتقل أيضًا عن طريق الجو، لذلك من المهم أن نتذكر أنه من الأسهل بكثير أن ينتشر الفيروس في تجمع اجتماعي داخلي، لأنه ينطوي على كثير من الناس يتحدثون ويضحكون ويصرخون ويعطسون ولمس الأسطح التي يمكن أن تكون ملوثة.

4- الذهاب إلى الحلاق أو الكوافير

إذا كنت تخطط للحصول على قصة شعر في الصالون، فمن الأفضل تجنبها في الوقت الحالي، يعرضك هذا النشاط لخطر كبير، نظرًا لأنك لا تتنفس نفس الهواء الذي يتنفسه حلاقك أو مصفف الشعر فحسب، بل تكون قريبًا جدًا منهم أيضًا.

5- الذهاب إلى السينما

دور السينما هي الأكثر ازدحامًا، خاصةً عندما يكون لديك فيلم ضخم يتم عرضه على الشاشة، ولكن نظرًا لأنها مزدحمة، فمن المرجح أن تصاب بالفيروس، نظرًا لأن فيروس كورونا COVID-19 يمكن أن يسبب التهابات خفيفة إلى متوسطة إلى شديدة، فقد يكون بعض الأشخاص أيضًا بدون أعراض.

حتى لو بدا الشخص الجالس بجانبك في المسرح على ما يرام، فلا يوجد على الإطلاق ما إذا كان مصابًا بالفيروس أم لا، أفضل طريقة لحماية نفسك حاليًا هي البقاء في المنزل والخروج عند الضرورة فقط.

كورونا فيروس كورونا اوميكرون متغير أوميكرون منظمة الصحة العالمية

موضوعات متعلقة

آلام أسفل الظهر أحدث عرض يظهر على المتعافين من أوميكرون

ماذا بعد أوميكرون.. توقعات العلماء في 2022

الكشف عن أسباب اختلاف تأثر الأشخاص بفيروس كورونا

نشرة الصحة والمرأة| علامات استعادة مرضى كورونا حاسة الشم.. 7 طرق للوقاية من أوميكرون

ترشيحاتنا

أحمد موسى: زيارة الرئيس السيسي للإمارات كان لها علاقة بـ سد النهضة

مواعيد الجامعات لسحب ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة "ذكور وإناث"

شروط حصول العامل على إجازة الامتحانات بأجر وعقوبة عمله لدى الغير

رانيا محمود ياسين: أنا أول إعلامية هاجمت قنوات أهل الشر وحذرت منها

سد النهضة ومكافحة الإرهاب الأبرز ..ملفات تصدرت مباحثات الرئيس السيسي ونظيره السنغالي

بث مباشر.. مباراة تونس وبوركينا فاسو فى أمم أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: تجاوزنا ذروة الصقيع.. وتحسن الأجواء في هذا التوقيت

الطقس غدا.. عاصفة ترابية تضرب البلاد مصحوبة بموجة أمطار جديدة

99% منهم .. محمد صبحي يعلق على فيلم أصحاب ولا أعز |فيديو

الطقس غدا | الصقيع مستمر والأمطار خفيفة .. وكاترين حرارة تحت الصفر

الخطيب يعتذر.. ومرتجي رئيسًا لبعثة الأهلي في كأس العالم

بعد هبه وياسمين.. حقيقة تعرض مصر لـ إعصار آنا المدمر

رسميا.. بيرسي تاو خارج حسابات الأهلي في كأس العالم للأندية

احذر.. الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هبة وياسمين وزينة و روز|15 عاصفة باسم رجال ونساء..ما السر وراء الأسماء؟

نشرة المنوعات.. متحور كورونا القادم أشد عدوى.. لحظة سقوط عارض سيرك من ارتفاع عالي.. فرنسا ترفض تجنيس مغني مسلم

لن تصدق عمره...أصغر طفل في العالم يتسلق جبل كلمنجارو

عمرها قرن.. شاهد أقدم سمكة "زينة" في العالم|فيديو

فيديو

وبالوالدين إحسانا .. قصة رحيل ابن شريفة ماهر بعد مقاضاته لها..تغطية خاصة

التاتو حلال أم حرام ؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل.. تغطية خاصة

الطقس غير مستقر.. الأرصاد تحذر من الشبورة ونشاط الرياح

سيدات مصريات تبرعن بثرواتهن حبًا في الوطن .. تغطية خاصة

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بقلم إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

اﻟﻤﺰﻳﺪ