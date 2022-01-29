السفر والأكل في المطاعم.. أنشطة تزيد من فرص الإصابة بكورونا

مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، حثت الأطباء المواطنين على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للوقاية منها، ومع وجود متغير أوميكرون Omicron شديد العدوى على الإطلاق، أصبح من المهم جدًا اتباع السلوك المناسب لـ كورونا COVID.

أنشطة تزيد من فرص الإصابة بكورونا

بجانب ارتداء الأقنعة الخاصة بك، والحفاظ على مسافة اجتماعية والالتزام بنظافة اليدين المناسبة، والابتعاد عن أنشطة معينة قد يضمن سلامتك أيضًا.

1- السفر

سواء كنت تخطط للذهاب إلى مكان ما عن طريق الجو أو تتطلع إلى رحلة بالقطار أو الحافلة، تذكر أنه من خلال القيام بذلك، فإنك لا تعرض نفسك للخطر فحسب ، بل تزيد من فرص الآخرين في الإصابة بالفيروس، في إذا كنت بدون أعراض. نظرًا لارتفاع معدل الإصابة بالفيروس وحقيقة أنه يمكن أن ينتشر فقط عن طريق الاتصال الوثيق، فإن السفر يعد بالتأكيد نشاطًا محفوفًا بالمخاطر.

ويعد استخدام وسائل النقل العام بأي وسيلة مخاطره، ولا توجد طريقة يمكنك من خلالها البقاء بعيدًا عن الآخرين بمقدار 6 أقدام، إضافة إلى ذلك فأنت أكثر عرضة للمس سطح ملوث، وهي إحدى طرق نقل الفيروس أيضًا.

2- تناول الطعام في المطعم

يعد فيروس كورونا شديد العدوى ويمكن أن ينتشر عن طريق الاتصال الوثيق، ولهذا يحث الخبراء الأشخاص على تجنب الأماكن المزدحمة، بصرف النظر عن ذلك، يُعتقد أن فيروس SARs-COV-2 قد ينتشر بشكل أكثر انتشارًا في بيئة داخلية مغلقة سيئة التهوية ومزدحمة.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، لأن "الهباء الجوي يمكن أن يظل معلقًا في الهواء أو ينتقل إلى مسافة أبعد من مسافة المحادثة"، هذا هو السبب في أن تناول الطعام داخل مطعم مزدحم هو بالتأكيد غير آمن للغاية، خاصةً عندما يتم تشغيل متغير شديد التحور مثل أوميكرون Omicron بحرية بين الأشخاص.

3- التجمعات العائلية

إذا كنت تخطط لاستضافة حفلة منزلية، فمن المؤكد أنها فكرة سيئة، فإن فيروس كورونا هو عدوى تنفسية شديدة العدوى ويمكن أن تنتقل أيضًا عن طريق الجو، لذلك من المهم أن نتذكر أنه من الأسهل بكثير أن ينتشر الفيروس في تجمع اجتماعي داخلي، لأنه ينطوي على كثير من الناس يتحدثون ويضحكون ويصرخون ويعطسون ولمس الأسطح التي يمكن أن تكون ملوثة.

4- الذهاب إلى الحلاق أو الكوافير

إذا كنت تخطط للحصول على قصة شعر في الصالون، فمن الأفضل تجنبها في الوقت الحالي، يعرضك هذا النشاط لخطر كبير، نظرًا لأنك لا تتنفس نفس الهواء الذي يتنفسه حلاقك أو مصفف الشعر فحسب، بل تكون قريبًا جدًا منهم أيضًا.

5- الذهاب إلى السينما

دور السينما هي الأكثر ازدحامًا، خاصةً عندما يكون لديك فيلم ضخم يتم عرضه على الشاشة، ولكن نظرًا لأنها مزدحمة، فمن المرجح أن تصاب بالفيروس، نظرًا لأن فيروس كورونا COVID-19 يمكن أن يسبب التهابات خفيفة إلى متوسطة إلى شديدة، فقد يكون بعض الأشخاص أيضًا بدون أعراض.

حتى لو بدا الشخص الجالس بجانبك في المسرح على ما يرام، فلا يوجد على الإطلاق ما إذا كان مصابًا بالفيروس أم لا، أفضل طريقة لحماية نفسك حاليًا هي البقاء في المنزل والخروج عند الضرورة فقط.